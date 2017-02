Llegó la hora de Tabasco: Andrés Manuel López Obrador

“Es la hora del sureste, es la hora que por fin México tenga un presidente de esta zona y se los dijo desde ahora, este será choco”, señaló enfático el presidente nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Andrés Manuel López Obrador, donde además anunció, que, de ganar este proyecto de nación, en Tabasco se construirá una refinería, en el puerto de Dos Bocas para aprovechar el potencial que se tiene.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

“Es la hora del sureste, es la hora que por fin México tenga un presidente de esta zona y se los dijo desde ahora, este será choco”, señaló enfático el presidente nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Andrés Manuel López Obrador, donde además anunció, que, de ganar este proyecto de nación, en Tabasco se construirá una refinería, en el puerto de Dos Bocas para aprovechar el potencial que se tiene.

En un evento en la Plaza de la Revolución, el tabasqueño celebró la firma del Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México en Tabasco, porque “se están uniendo esfuerzos, voluntades, hacia adelante”.

Al decir que en Tabasco nació, se crió y desde hace más de 40 años trabaja para la gente, López Obrador pronosticó que el próximo presidente de México va a ser del sureste y expresó: “¡Ya llegó la hora del sureste, de Tabasco!”.

Mencionó que en 17 meses se tiene una cita con la historia y se llevará a cabo la transformación que necesita México y aseguró que no es muy complicado, porque Morena tiene la fórmula para lograr el renacimiento del país: “que es acabar con la corrupción de arriba para abajo y se quitará el copete de los privilegios de los altos funcionarios públicos”.

Aseguró que cuando triunfe Morena se terminará con toda la parafernalia del poder, no se le entregarán 5 millones de pesos mensuales a cada uno de los ex presidentes: Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox ni a Felipe Calderón, porque se van a cancelar todas las pensiones millonarias.

Indicó que está acostumbrado a moverse a ras de tierra y por ello en el 2018, el próximo mandatario del país no viajará ni en aviones y helicópteros privados, se venderá toda la flotilla del gobierno federal, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.

Se comprometió que el dinero que se ahorre por el combate a la corrupción y la aplicación de un plan de austeridad, se rescatará al campo del abandono en que se encuentra, se fijarán precios de garantía, todos los jóvenes tendrán garantizados el derecho al estudio y al trabajo.

Asimismo, destacó que, al triunfo de Morena en el 2018, todo el petróleo que se extraiga de Tabasco se procesará en una nueva refinería que se construirá en Dos Bocas, para producir las gasolinas en el estado y se bajarán el precio de los combustibles.

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena dedicó la firma del acuerdo de unidad en Tabasco a los paisanos migrantes, quienes han sido amenazados, perseguidos.

Quiénes firmaron

César Ojeda; el diputado Marco Rosendo Medina Filigrana, la presidente del Consejo Político Nacional Berta Luján; presidente del Comité Estatal Adán Augusto López Hernández; Nelly Vargas; Roberto Joaquín Cabrera Pujol, ex edil de Jonuta; José Antonio Compañ Abreu, ex alcalde de Centro; Armando Padilla; Augusto Soto García; el pintor Marco Tulio Lamoyi; Francisco Custodio; Salvador Manrique.

Rosalinda López Hernández, ex senadora; Trinidad Torres, académica; Unión Nacional de productores cacao Elías Ávalos; Agustín Rodríguez y Gabriel Oropeza del CCEET; Sergio Fuentes Cruz; Lorena Manrique Ruiz; Sixto Javier Hernández; Audomaro Martínez Zapata; Roberto Díaz Rodríguez, empresario; empresaria hotelera Gilda Díaz Rodríguez; Alejandra Casanova profesora universitaria; Baldemar Hernández Márquez y Jesús Selván, ex edil de Jalpa; Ariel Cetina Bertruy y Verónica Pérez Rojas, ex diputada local del PRD.