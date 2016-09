Llegó la hora de Raúl Jiménez

La delantera de la Selección Mexicana se ha visto debilitada para los juegos de eliminatoria mundialista en contra de El Salvador y Honduras, debido a la ausencia de Javier Hernández y Oribe Peralta.

Ciudad de México

Agencias

Entre el “Chicharito” y el “Cepillo”, acumulan 67 anotaciones para el Tri, 45 y 22, respectivamente. No es un secreto que ellos dos han sido el soporte ofensivo del equipo mexicano en los últimos años.

Mas hoy no están, por eso, la responsabilidad para ser el hombre gol en la Selección Nacional ha recaído en Raúl Alonso Jiménez, el atacante del Benfica del Portugal.

“Es hora de confiar en los jóvenes, si no es hoy, cuándo. Hay que confiar en Raúl”, dice uno de los máximos goleadores de la Selección, Carlos Hermosillo.

“Jiménez tiene todas las cualidades para llevar esa carga… Es un hombre que juega en Europa, al que no le han regalado el lugar en donde se encuentra y no es cualquier equipo, sino el Benfica nada menos, un club importante, de los legendarios de Portugal”, añade el ex centro delantero que con el Tricolor anotó en 33 ocasiones, para ubicarse en el quinto lugar general.

Hermosillo recalca que Raúl Alonso, con sus actuaciones en la Selección y en su equipo, “ha demostrado que tiene los tamaños… Es un chavo al que no le importa quién tiene enfrente, él va a tratar de hacer goles, o fabricarlos, además ya dio muestras de que se puede confiar en él… ¿Ya no se acuerdan quién nos calificó al Mundial (de Brasil 2014)? Fue Raúl con ese golazo de chilena ante Panamá”.