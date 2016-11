Llegando a Tabasco lo primero que hice fue buscar al gobernador Arturo Núñez porque es mi amigo, afirma el nuevo delegado del PRI, Jorge Salomón Azar García

El delegado del CEN del PRI, afirmó que será hasta el mes de enero cuando tenga un diagnóstico de la situación que impera en el partido

“Llegando a Tabasco lo primero que hice fue buscar al gobernador Arturo Núñez, pues lo cortés no quita lo valiente, además es mi amigo”, señaló el nuevo delegado de la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la entidad, Jorge Salomón Azar García, al destacar que “será hasta finales de enero del 2017 cuando tenga un análisis del priismo tabasqueño para saber las acciones a seguir”.

Al ser presentado a los líderes de los sectores como a los integrantes de la dirigencia estatal, el ex gobernador de Campeche dijo que “ya hable con la gente del mandatario tabasqueño para ver si me puede conceder una audiencia, y si lo veo en la calle lo saludo, es mi amigo y no por ser oposición no vamos a tratarnos bien. Lo cortés no quita lo valiente”.

Sobre el partido, destacó que en su llegada “es acudir a los 17 municipios del estado, dialogar con las bases, seccionales, militancia para poder hacer un análisis de lo que acontece aquí y con ello, a finales del mes de enero del siguiente año, saber las acciones que se deben tomar”.

Dijo que, de entrada, no viene a renovar ni la dirigencia ni lanzar convocatoria, eso está en el paquete, pero será en su tiempo, donde negó que ello les pueda afectar para los comicios del 2018, ya que dijo que “para ello, falta mucho”.

No quiso adelantar de cómo ve al estado, “un servidor llega a través de este análisis que les comenté a saber en qué situación el priismo se encuentra, ya después de ello pues podemos comentar; ahora es una irresponsabilidad”.

Se le cuestionó acerca de las dos diputadas que dejaron al priismo y ahora pertenecen al PRD y que su partido a nivel local busca recuperar sus curules, a lo que señaló que no es un tema que le corresponda resolver. “Vengo por otras tareas y serán los diputados y la dirigencia local quien defina los pasos a seguir”.