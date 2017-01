Llega Trump a la presidencia

Nueva era inédita inicia hoy en los EEUU, con la llegada del Presidente número 45, Donald Trump, ayer actos oficiales de su investidura, junto a su esposa Melania, encabezó un acto en el Lincoln Memorial.

Washington, EEUU

Agencias

El mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este jueves a Washington, donde dará inicio a una serie de actos que culminarán el viernes con su investidura como el presidente número 45 ante las escalinatas del Capitolio.

El avión de la Fuerza Aérea estadounidense que transportaba a Trump, sus familiares y allegados, aterrizó en la base aérea Andrews, en las afueras de Washington, alrededor del mediodía local (17:00 GMT).

“Este viaje comienza y voy a trabajar y luchar muy duro para que esto sea un gran viaje también para los estadounidenses. No tengo dudas de que juntos devolveremos la grandeza a Estados Unidos”, había escrito Trump en Twitter antes de dejar su residencia en Nueva York.

El hombre de negocios dejó de lado su Boeing particular en el aeropuerto de La Guardia y se trasladó a Washington en un avión de la flota presidencial. Tras la partida del mandatario saliente Barack Obama, se convertirá en el pasajero exclusivo del Air Force One.

Arizona se prepara

para la llegada de Trump

El congresista Raúl Grijalva no asistirá a la toma presidencial y estará con sus electores en Tucson, mientras iglesias se unen en la Coalición Movimiento Santuario para proteger a los indocumentados ante posibles medidas antiinmigrantes de la nueva administración.

Trump también es neoliberal

El nuevo presidente de Estados Unidos postula el mismo molde neoliberal ya conocido: mucho mercado, poco Estado. Lo que adereza Donald Trump es una lista de remedios y remiendos a las concesiones que se les han dado a los tibios defensores del Estado social y a algunas cláusulas del comercio libre que han afectado por temporadas tanto al mercado de trabajo industrial como a la masa de ganancia que paga impuestos en Estados Unidos.

Trump pide a 50 colaboradores

de Obama seguir en sus puestos

El presidente electo Donald Trump pidió a unos 50 colaboradores de alto rango de Barack Obama que sigan en sus puestos después de que él asuma el cargo para asegurar continuidad en el gobierno, informó el jueves el secretario de prensa entrante de la Casa Blanca.

Los funcionarios incluyen a oficiales de carrera en agencias clave, como el Pentágono y el Departamento de Estado.

Dólar resentiría llegada de Trump

Los mercados internacionales se mantienen a la expectativa de los movimientos que pudiera generar la toma de posesión como presidente de los Estados Unidos Donald Trump éste viernes, sobre todo en lo que se refiere al tipo de cambio, el cual por el momento sigue sin rebasar los 22 pesos por dólar.