Llaman a Thalía lady Trump

La cantante mexicana Thalía se volvió tendencia en las redes sociales como Twitter e Instagram, gracias a la polémica que levantaron un par de fotos que ella misma publicó antes de abordar un helicóptero, propiedad del magnate inmobiliario y actual candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, el inefable Donald Trump, lo que ya le ganó el apodo en el ciberespacio de #LadyTrump.

La artista de 45 años, cuyo nombre real es Ariadna Thalía Sodi Miranda, de inmediato bajó las imágenes de su cuenta oficial en Instagram para no ser ligada con el polémico aspirante a la Casa Blanca.

Las fotos fueron publicadas en 2014, meses antes de que Trump anunciara su candidatura a la presidencia de EU, y supuestamente la intérprete de Amor a la mexicana uso el helicóptero, “decorado” con el apellido del millonario, para trasladarse a Florida para pasar las fiestas de fin de año.

Incluso en una de las instantáneas, la esposa del empresario discográfico Tommy Mottola, de 67, escribe “viajando a la #Trump… Viviendo el aprendiz a todo lo que da”, en alusión al programa televisivo The Apprentice sobre empresarios que querían ser socios del magnate.

Mientras que en la segunda imagen posa pensativa en el interior de la nave justo cuando sobrevuela la Florida, con la leyenda que ella escribió: “Mañana inesperada. Helicóptero, Florida, isla #GraciasDios”.

Hasta ahora Thalía ha optado por el silencio, pues desde que Trump hizo oficial su deseo de habitar la Casa Blanca y levantar un muro contra los mexicanos migrantes a los que tachó de “violadores y narcos”, la actriz se manifestó en su contra en la iniciativa We’re All Mexican, junto con otras estrellas latinas radicadas en la Unión Americana, como la cubana Gloria Estefan, la colombiana Shakira y el mexicano Carlos Santana.