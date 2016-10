Listo Raúl Jiménez

El atacante mexicano Raúl Jiménez ya se está recuperado de sus problemas físicos y regresaría a la actividad la próxima semana cuando Benfica visite al Dinamo de Kiev en la tercera jornada de la Liga de Campeones de Europa.

Lisboa, Portugal

Notimex

El jugador hidalguense del Benfica quedó inactivo el pasado 3 de septiembre luego de un esguince en la rodilla izquierda, con una lesión del ligamento lateral interno, durante un compromiso de la selección mexicana ante El Salvador por las eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018.

El estratega de las Águilas, Rui Vitoria, decidió no arriesgar a Raúl Jiménez, quien entraría en acción el miércoles en Ucrania, en un duelo importante para el Benfica, que todavía no sabe lo que es ganar en la Liga de Campeones de Europa, tras empatar contra Besiktas y perder frente a Napoli.

Jiménez no ha debutado en Champions y ni en Copa de Portugal, mientras en la Liga de Portugal suma 123 minutos y dos goles.