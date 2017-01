Lista la pólvora de la militancia

Más que un informe de un diputado local, lo que se vivió en la nave tres del parque Dora María, fue más bien el punto de arranque para una empresa mayor. La pertinaz llovizna que azoto el territorio tabasqueño desde la madrugada del domingo, casi por magia se detuvo a las diez de la mañana. Y así fueron llegando poco a poco los contingentes de todos los municipios de la entidad. Los primeros en llegar fueron los de Cárdenas, con sus estruendosas batucadas, de pronto se sintieron dueños de la nave tres y llenaron todo con sus porras y alegría. Más tarde llegaron los de Huimanguillo, también con sus tambores y echado porras al Fócil, quien no llegaba.

Eduardo Salinas Pérez

Rumbo Nuevo

A las nueve de la mañana la nave tres lucia desierta, no había nadie, solo los vigilantes que apenas empezaban a esturar los músculos, y la lluvia pertinaz continuaba mojando todo, incluso el reportero pensó que se iba a posponer el evento. Pero no fue así, ya que de pronto amainó la lluvia y empezaron a llegar los camiones con la gente, las combis, las camionetas, los autos particulares procedente de todos los rincones del estado. Y los hilos d gente empezaron a llenar el auditorio.

Por su voluntad, por el interés de una torta, de un refresco, de una playera, o simplemente por la curiosidad de ir a un evento un día domingo, cuando no hay mucho que hacer, quien sabe cuál fue el interés que movió a la gente, pero de pronto el auditorio de la nave tres del parque Dora María se llenó. Y más allá de precisar si fueron mil, mil quinientos o tres o cuanto mil o quizá cinco mil, lo cierto fue que la gente que llego, estaba ahí, con júbilo, con deseos de ser parte de esa parte de la historia, de ser testigos de estar cerca de su diputado de su benefactor, de su mecenas, de quien les ha tendido la mano como muy pocos, y eso quedo claro después de escuchar el informe pormenorizado que rindió Juan Manuel Focil.

El mismo diputado, al iniciar su informe lo señalo, “pensé que el agua iba a mojar la pólvora de los perredistas, pero me equivoqué, la pólvora de la militancia está más seca que nunca y lista para incendiar Tabasco”.

Con su familia, con su esposa, con sus hijas, con sus hermanos, con su padre, con el gobernador como testigos, el frente, Juan Manuel Focil pasó lista de presentes a sus amigos, a los de la Chontalpa, Huimanguillo, a los de Comalcalco, a los de Paraíso, a los de Jalpa de Méndez, a los de Cunduacán, a los de Cárdenas, a los de Centro, a los de Macuspana, a los de Emiliano Zapara, a los de Balancán, a los de Tenosique, a los de Centla, a todos, a quien paso lista hasta por su nombre, y como el diputado dijo “los que ya nombre son los que están aquí, los otros no están, dijo como broma o quizá en serio.