Limpio padrón de Corazón Amigo

Es un mínimo el porcentaje que se ha detectado hasta este momento en “duplicidad” de personas que reciben programas de asistencia social tanto federal como estatal, destacó la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SDS), Neyda García Martínez, quien dijo que “es un asunto que nos interesa, pues se debe entregar beneficios a quienes realmente lo necesitan y no duplicarlos”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En este sentido, la funcionaria estatal destacó que “con esto que se hablaba de una duplicidad de algunos programas, nosotros como dependencia manejamos solo un programa que se pudiera decir, que es el de Corazón Amigo. Los niveles para poder calificar en este programa, si desgraciadamente quien tenga la necesidad, tiene que cumplir con tener una discapacidad grave, severa y permanente, además de estar en una situación de pobreza”.

“No hemos encontrado duplicidad en los mismos. Hemos encontrado uno que otro, que se han dado de baja por no cumplir con alguno de esos índices para poder calificar. Pero ha sido un porcentaje mínimo, se ha sido muy cuidadoso por parte de la coordinación del programa a través de la señora Nydia Naranjo Cobián”.

¿Avanzaron con este programa único que iban a realizar, el padrón único de beneficiarios (PUB)?

“Estamos trabajando en el gobierno del estado y después de esta capacitación podremos tener con los ayuntamientos, para invitarlos para que puedan alimentar el PUB”.

También comentó que se están aplicando capacitaciones, “que nos permiten poder calificar la pobreza extrema, llegar a más hogares con necesidades y no poder multiplicar los apoyos en una sola familia”.

Sobre pobreza extrema, la funcionaria dijo que “todavía no tenemos el resultado del último estudio, que supuestamente en agosto de 2016 hizo el Coneval. Hasta este momento seguimos en 11.0, la pobreza extrema. La pobreza media en 49 puntos de porcentaje”.

Sin embargo, tenemos todas las indicaciones de poderle apostar al campo, al empleo temporal, a diversos lugares como en Huimanguillo donde se tienen algunas plantas procesadoras, está lo de la Palma de Aceite en la región de los Ríos. En la Chontalpa, se ha podido un poco salir adelante, el cacao y el coco con los apoyos estatales y federales que han recibido, que han podido sacar tanto el amarillamiento letal como la moniliasis”.