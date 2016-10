Legislar sobre reelección de alcaldes: Medina Filigrana

Al dejar en claro que el tema de la posibilidad que alcaldes y representantes populares busquen, como lo marca la Constitución una “reelección” es complejo, el presidente de la mesa directiva del Congreso estatal, diputado perredista Marco Rosendo Medina Filigrana pidió “una reglamentación para colocar candados y que no se utilicen recursos públicos”.

En entrevista, el representante popular estableció que “hay que empezar a analizar este tema, derivado a que se pueden presentar confusiones y contiendas nada equitativas”.

El también presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, manifestó que se tiene que comenzar a abordar en el Congreso del Estado, como también a nivel nacional, la reglamentación en lo referente a las aspiraciones de relección de alcaldes y diputados.

“Entre los puntos, está que los intentos de reelección no lleven a contiendas electorales inequitativas, por lo que es necesario establecer candados que impidan el uso de los recursos de los ayuntamientos al servicio de las aspiraciones a la continuidad en el poder”.

Indicó que por supuesto que es “un tema delicado que lo tenemos que abordar, porque si no se nos van a venir los tiempos encima y vamos a estar legislando al vapor sobre un tema esencial, cómo es garantizar la equidad”, agregó.

Medina Filigrana añadió que se tiene que discutir cómo se garantiza que un alcalde que busca reelegirse “no lance su maquinaria, su equipo del ayuntamiento, sus directores no usen la nómina presupuestal para salir primero como candidato de su partido y luego como ya un candidato triunfador en la elección constitucional. Eso es algo que tenemos que reglamentarlo y lo mismo tiene que pasar con los diputados en funciones”.

Indicó que hasta la separación del alcalde para buscar la reelección se tiene que reglamentar, pues puede darse el caso que aunque pida licencia se designe a un incondicional como interino o sustituto.