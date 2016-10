Legisladores federales de todo el país, no solo de Tabasco, le dan el respaldo al gobernador Arturo Núñez para un mejor presupuesto, afirmó el delegado del CEN del PRD, Francisco Curi Pérez

El delegado de la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática en Tabasco, Francisco Curi Pérez dejó en claro, que si algunos legisladores federales prefieren las declaraciones mediáticas de golpeteo para satisfacer sus propios intereses, “nosotros en el sol azteca nuestros representantes federales, no solo tabasqueños sino de todo el país, apoyamos al gobernador Arturo Núñez en su lucha por un mejor presupuesto”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista con los medios, el dirigente perredista lamentó la actitud que asume la diputada federal priista Liliana Madrigal, en donde se observa que no le interesa el estado.

“Reprobamos la actitud de la representante popular en contra de la defensa del presupuesto emprendida por el gobernador Arturo Núñez Jiménez, dejamos en claro el mandatario cuenta con todo el apoyo de este instituto político en esta lucha”.

Pérez Fernández señaló que Liliana Madrigal debería estar a favor de que su estado natal cuente con mejores recursos para continuar impulsando su desarrollo y que en lugar de ello parece trabajadora de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Con razón no ganó la presidencia municipal de Centro, porque no tiene estrategias claras y bien definidas”, manifestó el militante perredista al preguntarse de qué entidad es la legisladora o por qué no quiere que a su estado le vaya mejor.

Curi Pérez señaló que Núñez Jiménez es un hombre que se ha caracterizado siempre por su interés por abonar al desarrollo de Tabasco y pidió respaldar las acciones que está emprendido el mandatario para que los recursos que le recursos que le serán asignados a Tabasco el próximo año sea mejor.

“Él está peleando por tener mayores recursos y el PRD está cerrando filas con su gobernador, porque el problema no es menor”, sostuvo Pérez Fernández, al subrayar que el gobernador es un político preparado que es conocido y reconocido por muchos como un espléndido administrador.