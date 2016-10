Le sale “gemela” a Emma Watson

La actriz Emma Watson se suma a la lista de celebridades que pueden decir que tienen un gemelo no sanguíneo. Y es que la entrañable Hermione Granger de la saga Harry Potter tiene una doble que ha causado revuelo en las redes sociales.

Londres, Inglaterra

Agencias

Se trata de Megan Flockhart, una chica de 24 años que tiene un impresionante parecido con Watson, de quien se dice ferviente admiradora.

En entrevista al diario The Mirror, la joven confesó lo que esta situación ha provocado en su vida.

“En este año los comentarios se han hecho cotidianos tanto en persona como en las redes sociales. Algunos comentarios son muy dulces, aunque hay otros que siento son demasiado intensos”, declaró.

En ciertas fotografías, la similitud entre ambas es realmente sorprendente; algunos seguidores de Flockhart no dejan de compararla con la protagonista de La Bella y la Bestia, mientras que otros niegan que haya un parecido entre ambas.

Kim Kardashian tiene su doble en la bloguera Kamilla Osman; tan impresionada está la socialité del parecido que ha posado con ella en Twitter y la ha invitado a su reality show Keeping up with the Kardashian.

Si se pensaba que difícilmente alguien podría igualar el rostro y silueta de Jennifer Lopez, la misma actriz se sorprendió a ver a Jessica Burciaga, una mujer de características casi idénticas a ella.

Como verse en el espejo fue para Taylor Swift conocer a Olivia Sturges, una fan australiana que ha hecho todo por parecerse a la cantante. Taylor la conoció tras un concierto en Australia e incluso se tomó una foto para mostrar el gran parecido.