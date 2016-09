Buenos Aires, Argentina

Agencias

La mayor movilización que enfrentó al presidente Mauricio Macri en diez meses de gestión, los sindicatos más combativos y grupos de izquierda amenazaron el viernes con profundizar las medidas de fuerza y protestas callejeras si no cambia el rumbo de su política económica.

La advertencia podría desalentar las inversiones que el gobierno busca atraer para poner en marcha la economía del país sudamericano.

Convocada por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), el ala más combativa del sindicalismo, la denominada “Marcha Federal” comenzó el miércoles en distintos puntos del país y confluyó este viernes en la céntrica Plaza de Mayo, bajo la consigna “Contra los despidos, el ajuste y el tarifazo”, en referencia al incremento de las tarifas de los servicios públicos.

“O cambia la política económica o acá va a haber lucha todo el tiempo, con paros y movilizaciones a lo largo y ancho del país”, advirtió Pablo Micheli, uno de los líderes de la CTA.

El acto contó con la adhesión de sindicatos y organizaciones sociales que estuvieron enfrentados durante el anterior gobierno de Cristina Fernández (2007-2015), del peronismo de centroizquierda, y que ahora parecen haber dejado de lado sus diferencias para enfrentar lo que ellos definen como “políticas neoliberales de ajuste” de Macri, quien se encuentra en China para participar de la cumbre del G-20.

Visión de la protesta

Mariel Fornoni, directora de la consultora Management & Fit, dijo a The Associated Press que la protesta “es la respuesta de los actores sociales que se sienten perjudicados” por el ajuste aplicado por Macri en sus casi nueve meses de gestión en un contexto en “el que subió la pobreza y la recesión económica se ve en la calle” y la oposición no ha sabido capitalizar.

La inflación sigue siendo el principal problema, aunque se ha desacelerado levemente. En julio fue de 2% respecto del mes anterior, pero economistas privados barajan una proyección anual de entre 46% y 47%.

El índice de desempleo aumentó a 9,3% en el segundo trimestre, lo que supone que 1,16 millones de personas no tienen trabajo. Por otro lado la subocupación -las personas que trabajan pocas horas- ascendió a 11,2 %. El gobierno atribuyó el empeoramiento en gran parte al sinceramiento de los datos estadísticos oficiales que fueron falseados durante que el gobierno de Fernández.

Fornoni opinó que 2016 será “un año difícil en el que aumentarán las protestas” ante la percepción generalizada de que la economía no logrará recuperarse.

Respuesta oficialista

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dijo más temprano que “esta marcha tiene una manifestación clara, alguna con más tinte político o ideológico que otra”.

“Entendemos las dificultades que muchos de esos sectores plantean…Lo venimos diciendo de hace mucho tiempo: éste es un momento de sinceramiento y de una transición en la cual estamos trabajando para que sea lo más breve posible y para que conseguir los resultados del crecimiento de la economía”, dijo el funcionario en rueda de prensa.