Lanzan nuevo tráiler de “Rogue One”

El primer spin-off de la Guerra de las Galaxias llega en diciembre de este año y hoy presentaron un nuevo adelanto, donde Darth Vader hace su aparición

Desde que Disney anunció una serie de spin-offs que se estrenarían en paralelo a la nueva trilogía de Star Wars, los fanáticos han esperado con ansias el estreno de Rogue One: A Star Wars Story, la cual se plantea entre los episodios III y IV de las primeras trilogías.

Hace algunos meses presentaron el primer trariler, y hoy, LucasFilm junto a Disney presentó un segundo adelanto donde podemos ver un poco del pasado de la protagonista y rebelde Jyn (Felicity Jones), al actor mexicano Diego Luna, la formación de los rebeldes para enfrentarse al Imperio, la construcción de la Estrella de la Muerte y por supuesto al villano Darth Vader.

La historia de Rogue One se plantea justo antes de Star Wars: A New Hope, aquí un grupo de rebeldes busca hacerse de los planes de la Estrella de la Muerte para entregárselos a la princesa Leia.

Jyn Erso (Jones) es parte fundamental de este plan, ya que su padre, Galen (Mads Mikkelsnen) fue secuestrado por el Imperio hace muchos años para construir esta arma mortal y ahora debe unirse a la resistencia para robar los planos y también rescatar a su papá.

La cinta está dirigida por Gareth Edwards (Godzilla) y el elenco está conformado por Felicity Jones como Jyn Erso, Diego Luna como Cassian Andor -ofocial de inteligencia de la Alianza Rebelde-, Ben Mendelsohn como Orson Krennic, Mads Mikkelsen como Galen Erso, Donnie Yen como Chirrut Imwe -un guerrero espiritual-, Forest Whitaker como Saw Gerrera, personaje ya ha aparecido en la serie animada Star Wars: The Clone Wars.