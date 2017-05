Lamenta Fócil salida de Arroyo Yabur

De lamentable calificó, el diputado local del PRD, Juan Manuel Focil, la renuncia del secretario de salud, Rafael Arroyo Yabur, al tiempo de convocar para que se designe a una persona con trayectoria y experiencia. Hasta el momento no se ha tenido el tino para que el responsable del cargo se mantenga por un largo periodo.

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

Entrevistado poco antes que iniciara la sesión ordinaria de ayer, Focil Prez indicó que con la dimisión de Rafael Arroyo serán cuatro las personas que han ocupado esa posición. Ahora se debe buscar a alguien que permanezca de manera permanente en el cargo, que se desempeñe en lo que resta de la administración. Que aguante la presión “porque ser secretario no es nada fácil”, consideró.

En cuanto al desempeño de Arroyo Yabur, el legislador local del PRD, consideró que en el tiempo en que estuvo en la posición. la secretaria de salud vivió una etapa de estabilidad. No sé si logro tener control de la institución o si sus colaboradores tenían el compromiso, pero se avanzó.

Creo -añadió el legislador- la persona que se designe, debe estar comprometida con el sector salud. Debe ser un conciliador de intereses. Que tenga un liderazgo para que se tenga un buen desempeño en la institución. Que se aboque a dar un mejor servicio a los tabasqueños.

“En lo persona -precisó Focil Pérez- me sorprende la renuncia de Arroyo Yabur me parecía una persona con oficio y profesional. Esperemos que llegue una persona con oficio. Se mencionan algunos nombres aunque yo creo que se debe tomar en cuenta a Antonio Sansores Sastre que tiene experiencia en el sector, actualmente es el director del hospital “Maximiliano Dorantes”.