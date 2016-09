Lady Gaga traicionó a sus fans

Acusan a Gaga de traicionar ideales con cirugía estética, pues su más reciente operación la delata

Ciudad de México

Agencias

Desde su irrupción en el mundo musical en 2007, Lady Gaga se proclamó como la defensora de los desfavorecidos, apelando a la integración de las minorías, gays, afroamericanos o personas con sobrepeso.

Es por ello que la nueva imagen física que la cantante muestra en su nuevo disco Joanne ha despertado el interés de sus fans en las redes. Aseguran que la intérprete de “Bad romance” ha recurrido al bisturí para mostrar un rostro más estético que el que lucía a finales del año pasado.

Pese a que su nueva imagen luce más natural y menos cargada de maquillaje, las diferencias en su rostro son evidentes, desde una nariz más afilada y respingada, hasta un mentón más definido y unos labios más delgados.

Gaga se ganó el aprecio de sus litle monsters al decirles que se aceptaran tal y como son, sin querer ser otra persona. Probablemente Born This Way es la canción más importante de la neoyorquina con ese mensaje.

Decenas de fans de la artista de 30 años han mostrado un rechazo ante la nueva imagen de la cantante, pues aseguran que contradice su mensaje de “nacido de esta forma”.

Gaga está en contra del bullying escolar, muestra de ello fue su colaboración en el documental The Hunting Ground que denuncia el abuso escolar en las universidades estadounidenses—. Creó el tema “Til It Happens To You”, mismo que le valió su primera nominación al Oscar de 2016, y en cuya alfombra roja mostró un rostro distinto al que hoy luce.