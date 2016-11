Lady Gaga enferma

Ha compartido en Instagram su lucha personal con el dolor crónico. Esto es algo que no sabíamos sobre la cantante, pero el título de su nuevo álbum tiene más connotaciones de las que creíamos

Ciudad de México

Agencias

Es habitual pensar que los famosos lo tienen todo mucho más fácil, pero la realidad es que no dejan de ser humanos (sí, con mucho más dinero y un armario inmenso).

Y para corroboralo, Lady Gaga ha compartido en Instagram su lucha personal con el dolor crónico. Esto es algo que no sabíamos sobre la cantante, pero el título de su nuevo álbum tiene más connotaciones de las que creíamos.

“He tenido un día muy frustrante con mi dolor crónico, pero me siento muy agradecida de tener doctoras realmente fuertes e inteligentes. También me he acordado de Joanne y su fuerza, y el día se ha hecho un poco más fácil”.

Joanne era la tía de Lady Gaga, que murió y sirvió de inspiración para su último disco. Su post en Instagram fue todo un éxito, así que púbico otro más, compartiendo algunos remedios personales para el dolor crónico.

“Estaba tan abrumada por vuestra empatía, vuestras confesiones y y vuestras historias personales sobre dolor crónico en mi post anterior, que pensé, ¡qué diablos! Tal vez debería compartir algunos de mis remedios personales que he adquirido en los últimos cinco años. El cuerpo de cada persona y las condiciones son diferentes y debéis consultarlo con vuestro médico pero… ¡al diablo! ¡Allá vamos! Cuando mi cuerpo sufre espasmos algo que me ayuda mucho es la sauna de infrarrojos. He invertido en una.

Es una especie de caja grande, con forma de ataúd e incluso algunos como mantas eléctricas. También podéis mirar si hay alguna sauna de infrarrojos cerca de vuestra casa o un centro homeopático que la tenga. Combino este tratamiento con mantas de emergencia de plata (las de la foto) que atrapan el calor y son muy baratas, reutilizables y eficaces para la desintoxicación, ¡así como para la pérdida de peso! Con el fin de evitar el sobrecalentamiento de mi sistema que provoca más inflamación, continúo con un baño de agua muy fría, incluso un baño de hielo (si podéis soportarlo, merece la pena) o, si no, la manera más ecológica es hacerlo con productos que se conservan en el congelador (incluso guisantes o zanahorias) y ponerlos alrededor del cuerpo sobre las áreas de dolor.

Espero que esto os ayude, a mí me ayuda a seguir haciendo lo que me apasiona, a trabajar y a hacer cosas que amo incluso en días que siento que no puedo salir de la cama. Os quiero, y gracias por todos vuestros mensajes positivos”.