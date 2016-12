La política de Arturo Núñez en su administración es honestidad y transparencia para lograr un cambio y tener un mejor estado: Amet Ramos

En su comparecencia Amet Ramos, destacó que se ha trabajado en un manejo eficiente de los recursos, para recuperar la estabilidad económica y financiera de la entidad, mostrando así el compromiso que tiene el gobernador Núñez con los tabasqueños

El secretario de Planeación y Finanzas (SPF), Amet Ramos Troconis, aseguró que esta dependencia ha hecho un uso eficiente de los recursos públicos para respaldar el desarrollo económico y social de la entidad, aplicando mecanismos y estrategias que permitan su estabilidad y fortalecimiento económico, así como el saneamiento de las finanzas públicas.

Al comparecer ante el pleno de la LXII Legislatura, como parte de la Glosa del IV Informe, asentó que el gobierno estatal ha cumplido la adecuada organización, integración e instrumentación de la contabilidad gubernamental. Hemos impulsado la armonización contable en apego a las disposiciones de la Ley en la materia, para generar la información financiera con los parámetros de transparencia que el uso de los recursos públicos demanda, puntualizó.

Señaló que este año se fortalecieron las medidas de racionalidad, transparencia y economía para el estricto cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y administrativas; esto permitió que las calificadoras internacionales Moody´s y Fitch Ratings ratificaran las calificaciones crediticias a las finanzas públicas otorgadas en 2015, por su manejo prudente, los niveles de deuda bajos, el desempeño equilibrado y la disciplina financiera implementada desde el inicio de esta gestión.

Subrayó también que, para alcanzar los objetivos trazados, se requiere el esfuerzo coordinado entre los distintos Poderes del estado y la ciudadanía, y reconoció que el trabajo legislativo ha permitido ir superando, progresiva y paulatinamente, la opacidad que históricamente ha menguado el crecimiento de Tabasco.

El funcionario dijo que la ruta de la transparencia y honestidad han sido definidas para lograr el cambio, y en este proceso las voces críticas e informadas no solamente son aceptadas, sino agradecidas, siempre que tengan como objetivo fundamental construir un mejor estado para todos.

Estrategias oportunas para nivelar ingresos

Ramos Troconis dividió su intervención en tres rubros: ingresos, egresos y planeación. En el primer tema indicó que para contrarrestar los efectos de la caída de los precios del petróleo, la desaceleración del comercio y el bajo crecimiento económico global, implementaron acciones que permitieron rebasar la meta de la Ley de Ingresos 2016.

Así, pasamos de una recaudación estimada de 30 mil 834 millones de pesos, a 34 mil 14 millones, es decir 10.3 por ciento más respecto al proyecto original, y registramos un avance de 74.8 por ciento del total anual, apuntó.

Respecto a los ingresos estatales, destacó el Impuesto sobre Nómina, que al periodo reportado asciende a 1 mil 54 millones de pesos; citó rubros como gravámenes por actos, contratos e instrumentos notariales, así como el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por la enajenación de bienes inmuebles.

“Es de resaltar que, en cumplimiento al compromiso del gobernador Arturo Núñez Jiménez de derogar el Impuesto Estatal Vehicular, a partir del ejercicio fiscal 2015 la falta de dicho ingreso se ha compensado mediante el esfuerzo recaudatorio en otros conceptos, para incrementar los ingresos propios”, afirmó el funcionario.

Indicó que algunas de esas acciones son el programa de descuentos vehiculares, que condona hasta el cien por ciento de multas, recargos y gastos de ejecución; estrategias de fiscalización, vigilancia, depuración de padrones y requerimiento de obligaciones a contribuyentes; y la revisión de la situación fiscal de años anteriores, para la determinación de adeudos y cobro de los mismos.

Ramos Troconis valoró que en la recaudación participable por el ISR, cuyos ingresos al tercer trimestre ascendieron a 1 mil 303 millones de pesos, Tabasco es reconocido a nivel nacional como una de las entidades que ha recuperado mayores montos.

Entre los estados con menos deuda

En el rubro de Egresos, resaltó que el ejercicio fiscal 2016 inició con un presupuesto autorizado de 45 mil 480 millones de pesos, el cual aumentó en 10.1 por ciento al cierre del tercer trimestre, y eso permitió incrementar el gasto en los rubros de desarrollo social y económico en 9.8 y 27.2 por ciento, respectivamente.

Del presupuesto modificado, prosiguió el secretario, el gasto programable ascendió a 39 mil 198 millones de pesos, el no programable a 10 mil 881 millones, y se han ejercido 96.7 por ciento del gasto total al corte informado. La distribución de estos recursos fue: 36 mil 921 millones para el Poder Ejecutivo, 406 millones al Poder Legislativo, 577 millones al Poder Judicial y 1 mil 292 millones a los órganos autónomos, precisó.

Explicó que el gasto no programable está compuesto por el servicio de la deuda pública a largo plazo, transferencias a los municipios, aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno, y los adeudos que dejó la administración pasada con contratistas, proveedores y prestadores de servicios, que suma 500 millones de pesos.

Amet Ramos añadió que, en materia de deuda pública, el saldo al cierre del tercer trimestre del año es de 6 mil 256 millones de pesos, monto que ha permitido a Tabasco ubicarse entre los 11 estados con menor endeudamiento del país, equivalente a tan sólo 0.72 por ciento de su Producto Interno Bruto.

En ese contexto, recordó que el único empréstito adquirido por la actual administración fue para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que se contrató mediante subasta electrónica inversa, por lo que obtuvo un financiamiento libre de comisiones, con un plazo de amortización de 10 años y una tasa de interés fija de 6.21 por ciento. El resultado obtenido por este proceso fue merecedor de la máxima calificación otorgada por la calificadora internacional Fitch&Ratings, acentuó.

Exitoso rescate del ISSET

Con referencia al rubro de planeación, citó la asesoría a los nuevos gobiernos municipales para la correcta instalación de sus Comités de Planeación para el Desarrollo, y la firma del Convenio Único de Desarrollo Municipal 2016-2018 con los 17 Ayuntamientos. Pero además, abundó, la SHCP informó que el gobierno estatal se ubica en el lugar 16 en la implantación del presupuesto basado en resultados.

Cuestionado por los diputados locales sobre los beneficios de la reforma a la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, enfatizó que el Instituto de Seguridad Social (ISSET) se encontraba en quiebra al inicio de la administración.

Recordó que, en 2005, el Senado de la República elaboró un diagnóstico en que dio a conocer que el ISSET había rebasado 52 por ciento del importe de los recursos recibidos por aportaciones, de manera que en el 2006 no tendría recursos para su operación, además que en un periodo de cinco años no tendría liquidez para pagar sus prestaciones.

“Con las modificaciones a la Ley, tenemos un sistema de pensiones viable, al cual no se le ha tenido que inyectar recursos adicionales en este año. Fue una reforma que a lo mejor acarrea un costo político, pero teníamos que resolver la situación. Ahora el Instituto estará mejor, con una mayor viabilidad a futuro”, puntualizó.

Congresistas cuestionan

“El subejercicio no es el simple cálculo de la diferencia aritmética entre los recursos programados y los recursos etiquetados. Por poner un ejemplo, cuando el gobierno después de una licitación pública asigna una obra pública se firma un contrato y ese documento establece que hay que pagar cien pesos a ese contratista, de a cien pesos mensuales por diez pesos… ahí va el anticipó del primer mes y el segundo mes, y el tercero y así hasta el corte del primer trimestre se han ejercido 30 pero parece un programado de cien. Entonces si se hace un cálculo simple se dice que hay un subejercicio, pero no es el caso. Esos recursos están comprometidos en documentos contables y es por eso que se refleja así, como vaya avanzando y se vaya pagando las estimaciones, y también la obra, se agotarán los cien pesos. Sería irresponsable dejar de utilizar esos recursos que ya están comprometidos”, afirmó el titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas (Seplafin), Amet Ramos Troconis al responder al diputado del PRD José Alfonso Mollinedo Zurita durante el inicio de la sesión de preguntas de la glosa del IV Informe de Gobierno.

Hubo claridad en las respuestas

Y también le contestó con “claridad”, según le dijo el diputado Adrián Hernández Balboa del PRI, quien fue el segundo diputado en cuestionarlo:

–…pero le voy a preguntar algo –dijo el legislador –, que como diría Silvio Rodríguez, “somos muy necios en la canción”, citó, algo para que se luzca verdaderamente y nos ayude a esta situación en donde también hemos hecho las preguntas a dos secretarios…el Diario Oficial de la Federación habla sobre un recurso de 142 millones 500 mil pesos para 2016…¿Qué sucedió, en dónde están esos recursos que la federación autorizó? ¿Qué va a suceder…? ¿Cuánto es el recurso que usted ayer entregó en el presupuesto 2017 que va estar destinado al mercado José María Pino Suárez…?

–Primero que nada, el estado no va a perder los recursos autorizados por la Cámara de Diputados federal para el mercado Pino Suárez. Con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se trabaja también para la firma del convenio. Efectivamente, ellos pusieron 142 millones y medio de pesos para este mercado. Y yo el próximo lunes estoy precisamente con el subsecretario de Egresos para ver que ese recurso aterrice ya en el estado.

“Todos los que hemos estado en la administración pública sabemos que, en ocasiones, la federación atraso poco la entrega de esos dineros a los estados ocasionando problemas graves… ahora el dinero viene llegando en noviembre…”

“Por lo que responde al dinero estatal, el estado ha puesto a disposición algunos predios como recursos recursos que se complementan al capital…” (Aplausos).

Y, en seguida, el priista replicó: “Gracias, secretario por ese comentario. Me da mucho que el estado vaya disponer de tanto dinero para que se pueda iniciar el mercado…322 millones de pesos va hacer más del doble de lo que va aportar la federación…

PVEM cuestiona manejo de recursos

Con la autorización del presidente de la mesa directiva diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, la siguiente pregunta la hizo el diputado Carlos Ordorica Cervantes del PVEM.

–¿Cuánto tendrá que devolver a la federación el estado al cierre del presente ejercicio fiscal? Y, ¿Usted pudiera meter la mano al fuego de que los recursos manejados en su Secretaría y en la administración en general están siendo manejados con transparencia y responsabilidad?

–Con respecto a la primera pregunta, quiero comentarle que estamos apenas en un proceso que todavía ayer firmamos algunos convenios con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, obviamente, que se regresará lo menos posible. No es afán de la administración regresar dinero. Por el contrario, si nos pudieran dar un poquito más de presupuesto lo agradeceremos porque son muchas las necesidades del estado.

“Y con lo que respecta la honorabilidad de la Secretaría, yo quiero decir una cosa: afortunadamente, me rodee, con autorización del gobernador (Arturo Núñez Jiménez), de gente honorable, de gente limpia, de gente tabasqueña que, al igual que yo, se van a quedar a vivir por acá. Es gente que está con un altísimo compromiso porque cada día sea más eficiente la Secretaría. Ha habido muestras claras de que se van mejorando las cosas… seguimos avanzando, seguimos perfeccionar cosas. No gracias a mi, gracias al titular del Poder Ejecutivo. Nosotros coadyuvamos… Esta a la vista de todos y eso nos permite que la Secretaría marche a cabalidad, cumpliéndole a los tabasqueños para en tiempo y forma para que cada vez seamos más eficientes”. (Aplausos)

Confianza del pueblo tabasqueño

En seguida, la diputada Candelaria Pérez Jiménez, que es la coordinadora del Partido Morena. formuló la siguiente pregunta:

–Usted acaba de mencionar que se rodeó a lado del gobernador con gente honorable, capaz y honesta. Eso quiere decir que el pueblo tabasqueño tiene plena confianza y, además, como responsable de Finanzas va sacar adelante todos los pendientes. Por eso le pregunto ¿qué beneficios ha traído para el estado el que usted presida la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales?

— El hecho que Tabasco maneje la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, nos da oportunidad de refrendar las relaciones con las instancias federales y con las entidades federativas. Podemos ver temas relevantes de finanzas públicas, impulsar los objetivos planteados para la operación de las cuatro Zonas Económicas Especiales. Hemos avanzado mucho en eso. Tabasco iba a quedar fuera de la Zonas Económicas Especiales y, ahora, ya está adentro. Y vamos avanzar con ello.

“Facilitar y concientizar, explicaciones y ventajas de la fiscalización en materia financiera, fiscalización y rendición de cuentas, así como las que emanan del Sistema Nacional Anticorrupción.

“El hecho de estar en la mesa que toma decisiones, obviamente, que permite buscar y diseñar estrategias afines para todas las entidades federativas, en particular para Tabasco, porque Tabasco es el estado que me ha dado la oportunidad de disfrutarlo, de vivirlo intensamente. Gracias también al apoyo del gobernador Núñez Jiménez”.

En ese tono fueron las restantes preguntas, y con esas disposiciones y contundencias también fueron las respuestas que el secretario Ramos Troconis dio a todos cada uno de los 16 diputados del PRD, PRI, PVEM, PT , PMC y Morena.

La imposición de un récord

Podría ser ocioso señalar que el recinto legislativo empezó a llenarse minutos después de que el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana, clausurara la sesión previa a la comparecencia del secretario de Planeación y Finanzas, Amet Ramos Troconis, pero no lo es. Como se dijo en la sala de prensa: “No se van, se quedan y llegan más…”

Y, sí, que reunió a un variopinto auditorio semejante a la diversidad de partidos en los que militan los anfitriones que, tras el protocolo de apertura, empezaron a escuchar la intervención del sexto compareciente a la glosa del IV Informe de Gobierno en el Congreso estatal.

Una muestra de la irrefutable convocatoria del funcionario estatal fue el inesperado arribo del ganadero Arcadio León Estrada, quien ocupó un lugar en la primera fila de la columna izquierda, a lado del secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres.

Pasado el medio día, prácticamente el tráfico vehicular de la calle Independencia fue lento. El ir y venir de hombres y mujeres que le daban vida a la Plaza de Armas, hizo reducir la velocidad de los automovilistas. La mayoría desesperada por encontrar un lugar para estacionarse. Y luego acudir a la Cámara de Diputados.

Presencia de todos los rincones

Con el transcurrir del tiempo, la ciudadanía quizá proveniente de todos los rincones de Tabasco, empezaron a dejar de ser asistencia individual o de pareja para convertirse en grupos que se entrecruzaban con quienes hacía rato ocupaban la espera en pláticas afines al acontecimiento o aprovechaban la vista para apreciar el mural Heredaras El Universo de Montuy, en el vestíbulo.

Y cuando los nuevos ingresaban, después de pasar en medio de la valla humana dispuesta por miembros de la agrupación campesina El Campo, coordinada por Luis Cruz Castellanos, encontraban al paisanaje revisando la historia estatal a través de las placas y leyendas que ornamentan los muros del Congreso.

Se puede decir que eran burócratas, sí lo eran porque ahí estaba su líder estatal René Ovando Olán; también cuestionar que eran maestros, claro ahí estaba Diego Ánimas Delgado; también que eran militantes de otros partidos diferentes al PRD, pues sí, la invitación originalmente nació en el seno de los diputados del PRI, PVEM, Morena, PT y Movimiento Ciudadano; y también que eran empresarios o ganaderos, pero ya se apuntaba, León Estrada representaba con más a tales gremios.

Y ¿acaso se valdría hacer conjeturas por la presencia de los secretarios del gabinete que encabezó Rosario Torres? No. Es la solidaridad institucional que, por el contrario, puso de relieve las ausencias del diputado del PRD Juan Manuel Fócil Pérez en los momentos claves del pleno. Se justifica, en cambio, la falta del diputado del PVEM Manlio Beltrán Ramos, quien está de luto por el fallecimiento de su madre y, tal vez, el de la panista Solange María Soler Lanz, “por motivos personales”. Pero, se repite, no la de alguien que aspira a ser candidato perredista en la elección de gobernador de 2018.

“Usted se reúne con gente honesta” como el gobernador Arturo Núñez Jiménez, por ejemplo, le dijo la diputada del Morena Candelaria Pérez Jiménez al compareciente en el segundo bloque de la sesión de preguntas, respuesta y replica.

Pero si Ramos Troconis había evidenciado la impuntualidad de los diputados al llegar al filo de las 15:59 horas, según el tiempo digital del reportero porque de acuerdo al reloj legislativo, las manecillas marcaban ya las 16 horas, anfitriones y auditorio quedaron boquiabiertos no por la holgada guayabera blanca, manga corta, desabotonada a la altura del cuello, sino por el tiempo de su alocución primera.

Cuando el invitado llegó, justo en ese momento, el pleno lucía desierto. Bueno, casi, porque tan sólo una edecán era la vida al depositar en las 31 curules y cuatro en la mesa directiva, el proyecto de orden del día que, minutos después, aprobarían 27 legisladores.

Asistencia puntual al evento

Cuando el presidente de la mesa directiva terminaba de justificar las ausencias referidas, Gloria Herrera apareció en el pleno saludando de manera marcial a Medina Filigrana. Detrás de ella, arribaron como en marabunta pasando por el pasillo principal, los hermanos y primos del PRI y PVEM, Manuel Andrade Díaz, Federico Madrazo Rojas, Adrián Hernández Balboa, Carlos Ordorica Cervantes, César Augusto Rabelo Rojas, José Manuel Lizárraga Pérez, Yolanda de Rueda De la Cruz, Hilda Santos Padrón (que apareció dolida de un pie) y Jorge Alberto Lazo Zentella.

Pero si se hablaba de puntualidad, el titular de Seplafin no sólo dio muestra de ello sino que apenas protesto ante la vitrina donde está un ejemplar de la Constitución Política de Tabasco de 1917, con la mano derecha más alto de lo normal, y esperó la autorización para hacer uso de la voz, y, ante la sorpresa del auditorio, tan sólo utilizó 16 de los 20 minutos establecidos por el formato de comparecencias.

En realidad un récord puesto que sus antecesores, por ejemplo, el inspector Miguel Ángel Matamoros Camacho, rebasaron el tiempo disponible. Y esa actitud influyó también en el ánimo de la oposición que guardaron armas para otros momentos o puede que se acabara el parque durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

Y después de responder a 14 preguntas de igual número de diputados, escuchar las réplicas, incluso la de José Antonio De la Vega Asmitia, el secretario Ramos Troconis volvió darle vuelta al pleno, así como lo hiciera a su ingreso, para salir en medio de la ovación del respetable.

Y en el ambiente no sólo quedó como el récord impuesto sino el silencio con el cual Andrade Díaz y Madrazo Rojas, escucharon a Don Dinero.

La reunión fue clausurada a las 17:27 horas.