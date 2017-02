La maldición de Hermosillo. Cruz Azul no será campeón sin mí, afirma

El héroes del último título cementero, sentenció que “¿sabes cuál es la maldición? Hasta que yo no vaya al equipo”, sin embargo, el legendario futbolista de Cruz Azul no está interesado en el banquillo

Ciudad de México

Agencias

Este domingo Cruz Azul cumplirá siete mil días sin poder alzar un título de liga, y es por ello que Carlos Hermosillo, héroe del último campeonato que consiguió el cuadro cementero, habló en entrevista con Pasión W acerca de la “maldición” del cuadro cementero, y entre risas confesó que hasta que no llegue como directivo, la Máquina va a ser campeón.

Y es que en muchas ocasiones se señaló que Cruz Azul iba a terminar su maleficio cuando el León subiera a Primera, después salieron los rumores de que algo estaba enterrado en el inmueble de los azules.

Sin embargo, Hermosillo sentenció que “¿sabes cuál es la maldición? Hasta que yo no vaya al equipo”, sin embargo, el legendario futbolista de Cruz Azul no está interesado en el banquillo, sino en formar parte de la directiva de los cementeros.

Hermosillo también recordó la jugada del penal que le terminó dando a Cruz Azul su último título de liga, y reveló entre risas que “yo estoy agradecido con Comizzo por que nos permitió poder ser campeones”.

Carlos también confesó que cuando recibió la falta y se quedó tirado, Adomaitis fue a intentar levantarlo para que Hermosillo tirara el penal, pues al parecer, el brasileño no se sentía con la confianza de patearlo

“Se me acerca Adomaitis, y me dice párate. estás bien. Yo no entendía porque me insistía que me parara rápido, y fue cuando el doctor me dice marcaron penalti, ah pues entonces sí me paro” dijo entre bromas Hermosillo.