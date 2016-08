La legalidad de Uber no está en debate, está legalmente constituida en el país, afirmó el representante de la empresa, Luis de Uriarte

Aseguran que su servicio no violenta la normatividad. Refrendan que se basa en el uso de la tecnología

El director de Comunicación de la empresa Uber en México, Centro-América y el Caribe, Luis de Uriarte dejó en claro que “prestaremos el servicio el 5 de septiembre, destacó que ellos si prestarán este servicio, que es a través de la tecnología, que no buscan estar en contra de las autoridades, pero el servicio es con unidades particulares.

Y sobre la postura de las autoridades estatales, respondió que dicha empresa está legalmente constituida en el país y que la legalidad no está en debate.

“En primer lugar, Uber es una empresa de tecnología que está legalmente constituida en el país; en segundo lugar, los socios son personas que están dados de alta en Hacienda, emiten facturas y pagan sus impuestos; evidentemente no existe ninguna legislación de transporte que contemple una nueva tecnología, aquí no se trata de un debate de la legalidad”, remarcó.

Agregó además que “para Uber México, no es un desafío venir a Tabasco sin la autorización del gobierno estatal”.

“En absoluto no es un desafío; somos una empresa como cualquier empresa que puede ofrecer sus servicios en la ciudad, al contrario, lo que nosotros queremos es estar con el Gobierno y ayudarlo en los retos que tienen en los distintos rubros”, aseguró.

El funcionario de la empresa ‘Uber’ dijo que la idea de venir a Tabasco es darle una mejor opción de transporte, eficiente y seguro a los usuarios de Villahermosa.

‘Uber’ no dará los vehículos, las unidades las ponen quienes vayan a ser los socios, sostuvo Uriarte al confirmar que el 5 de septiembre también prestarán el servicio en Campeche y Zacatecas.

“Uber no es ni el patrón de los socios, ni es el dueño de los coches, sólo es dueño de una plataforma tecnológica que permite que se dé este contrato entre privados”, señaló.

“La situación de desempleo en Tabasco es fuerte, esto debido a la crisis petrolera, hemos tenido muchas reacciones positivas de personas que están viendo en Uber la oportunidad de generar ingresos, en lo que encuentran un empleo”, dijo.

El servicio de taxi Uber no es caro, su precio es accesible y competitivo, aseguró el funcionario de esa empresa.

“Es un servicio accesible, Uber es un chofer privado de todos, el precio es competitivo, puede resultar mucho más económico usar Uber que tu propio vehículo, creo que eso es parte del éxito; los precios exactos del servicio lo vamos a anunciar el 5 de septiembre, día del lanzamiento”, comentó.