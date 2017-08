La información sobre autodefensas en Tabasco es falsa, no hay, reitera el secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres

Pide a los encargados de estos medios, no fomentar este tipo de información, que solo afectan a la sociedad

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Reitera de nueva cuenta ante la insistencia del tema el Secretario de Gobierno de Tabasco, Gustavo Rosario Torres, que no existen las llamadas autodefensas, que se indagan algunos grupos pero que ello no significa que se trate de estos personajes, al referir que los medios deben actual con cordura.

En rueda de prensa junto con el titular de la Secretaria de Seguridad Pública, Jorge Aguirre, el funcionario estatal estableció que no hay nada de cierto en esta información, no hay grupos de autodefensa en Tabasco.

“En esta entidad no existe en ninguna comunidad, municipio o zonas los grupos llamados de Autodefensa”, además de hacerle un llamado respetuoso a los medios de comunicación de no fomentar este tipo de información, pues evidentemente lo que se pretende realizar son acciones en favor de la sociedad.

Dijo claramente que después de las indagatorias e investigaciones que se realizaron por parte de esta dependencia y de la Secretaría de Seguridad Pública, se puede corroborar y afirmar que no existe en ninguna comunidad, municipio o ejido los grupos llamados de Autodefensa, cómo se ha querido manejar en algunos medios de comunicación.

Mencionó que se realizan indagatorias en varios puntos, en específico en 8, pero que ello no representa estos grupos, son personajes molestos porque se tiene que reconocer la inseguridad, pero nada más.

Apunto que el gobierno del estado acepta que sus estrategias de seguridad no han funcionado pero también tienen el compromiso de mejorar sus errores.

Y no caer en la apología del delito en torno a esta situación de la existencia de las llamadas autodefensas, ya que evidentemente se requiere de ética periodística con la finalidad de enaltecer la seguridad de cada uno de los habitantes.

Volvió a ratificar que no existe ninguno de los mismos en ninguna parte del Estado de Tabasco.

El gobierno estatal reconoce que la inseguridad ha incrementado pero eso no significa que se creen grupos armados de autodefensas.