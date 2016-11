“La Doña” aborda violencia de género

Aracely Arámbula afirmó que la serie dramática que se estrenará en EU el 29 de noviembre aborda la violencia de género de la cual fue víctima en cierta forma al sufrir acoso en los inicios de su carrera

Miami, Florida

Notimex

La actriz mexicana Aracely Arámbula afirmó que la serie dramática “La Doña” que se estrenará en Estados Unidos el 29 de noviembre aborda la violencia de género de la cual fue víctima en cierta forma al sufrir acoso en los inicios de su carrera.

“Gracias a Dios tengo la fortuna que no he tenido ningún tipo de abuso ni físico ni verbal, lo que si uno como mujer de pronto el acoso si lo tienes por parte de ciertas personas que cuando yo modelaba me llegó a pasar”, reveló la actriz en entrevista con Notimex.

Arámbula detalló que cuando tenía 15 años un amigo de la familia trató de desnudarla para hacer unas fotos y “yo no lo permití porque sabía que estaba mal, porque tenía la voz constante de mi familia que me cuidaba y era una persona en la que mis padres confiaban”.

Indicó que fue un momento “difícil porque era una niña de 15 años y por miedo no lo denuncias. Nunca me atreví a decirles a mis padres que este hombre quería hacer eso porque sabía que iba a haber un problema. Pero a todas las mujeres quiero decirles que alcen la voz y que denuncien”.

En la serie que lleva seis meses de grabación en México, Arámbula da vida a “Altagracia Sandoval”, una mujer de que tras ser violada endurece su carácter y a través de un emporio de construcción se encarga de pasar factura a aquellos que la ultrajaron y de defender a las mujeres.

La serie es protagonizada además por el argentino David Chocarro (“Saúl Aguirre”) y la mexicana Danna Paola (“Mónica” hija de “Altagracia”).

La historia está inspirada en la novela “Dona Bárbara” de Rómulo Gallegos, y es adaptada y escrita por José Vicente Spataro, dirigida por Carlos Villega y producida por Mariana Iskandarani y Gabriela Valentan.

“Es un nuevo reto para mi porque ahora vengo como villana de alguna manera”, explicó la actriz de telenovelas como “Los miserables” y “La patrona”.

“Me gusta ser ´La Doña´ porque es una mujer muy fuerte y no tiene límites y es un personaje con el que puedo hacer muchas cosas que realmente no haría en la vida real”, señaló la actriz originaria del norteño estado mexicano de Chihuahua.