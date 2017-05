La crisis sigue cerrando negocios

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco (CCET), Gabriel Oropesa Varela, manifestó que ante la crisis económica que vive la entidad se han cerrado 15 empresas restauranteras en lo que va del año.

Ante ello los empresarios no tienen la capacidad de incrementar los salarios de los empleados para amortiguar la crisis.

Ya que muchas empresas están llegando a acuerdos con sus empleados de seguir pagando un salario justo para evitar el cierre de la empresa, incluso han acordado bajarse los salarios esto en común acuerdo, dijo.

Indicó que se viene evaluando en trabajo de cada empleado.

Dijo que hasta la fecha se tiene datos del sector restauranteros que han cerrado 15 negocios.

Reconoció que hay algunas empresas que no está en esa situación de crisis, y otras pueden que ya estén cerrando al no tener la solvencia económica.

Manifestó que debe de haber la corresponsabilidad entre gobierno y empresarios para generar empleos, “nosotros somos generadores de empleos pero tiene que ver la crisis económica que nos está afectando”.