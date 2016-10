La Champions a Nueva York

Aleksander Ceferin, recientemente elegido como nuevo presidente de la UEFA, medita llevarse la final de la Champions League fuera de Europa.

Zúrich, Suiza

Agencias

En una entrevista con Associated Press, el máximo mandatario del fútbol europeo fue preguntado por la posibilidad de que se jugase una final en Nueva York, a lo que Ceferin respondió: “Podría ser una idea para el futuro, pero es un tema que hay que hablarlo”.

Según Ceferin, una ciudad como Nueva York tiene las mismas facilidades de acceso que las ciudades europeas para que los aficionados puedan viajar a ver a su equipo. “Para ir desde Portugal a Azerbaiyán se tarda prácticamente lo mismo que desde Portugal a Nueva York. Aun así, no podemos olvidar que es una competición europea, y eso hay que evaluarlo siempre”, aseguro el presidente de la UEFA.

También ha insinuado un futuro cambio en el calendario de la Champions. “Actualmente, el único partido que se juega en sábado es la final, habría que ver si también partidos como las semifinales se pueden jugar ese día, aunque no es nada simple ya que habría que saber colocar las fechas con las competiciones nacionales”, insiste Ceferin.

Esos son los cambios más llamativos que plantea el esloveno para la UEFA, que eso sí, no se ha querido pronunciar sobre los cambios relevantes que atañen a la FIFA, en especial, sobre el nuevo formato de 48 equipos para el Mundial que Infantino, presidente de la FIFA, ha propuesto en las últimas semanas. “Es pronto para saber que votar al respecto, tenemos muy poca información de lo que implica el sí o el no”, sentenciaba Ceferin.