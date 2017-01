La 89a entrega de los Óscars

El fotógrafo mexicano Rodrigo Prieto consiguió su segunda nominación al Oscar (y la única para México) con su trabajo al lado de Martin Scorsese en Silence

Mexicano

Rodrigo Prieto por

Mejor Fotografía

El mexicano Rodrigo Prieto fue nominado a los Oscar en la categoría de Mejor Fotografía, gracias a su trabajo en la película Silence, de Martin Scorsese.

Prieto compite frente a Bradford Young por (Arrival), Linus Sandren, (La La Land), Greig Frases (Lion) y James Laxton (Moonlight).

Ésta no es la primera vez que Prieto hace mancuerna con Scorsese, a quien ha calificado de “perfeccionista”. En el pasado, ambos trabajaron el The Wolf of Wall Street.

Se trata de la segunda vez que compite por el Oscar, pues en 2006 fue candidato por Brokeback Mountain, del director Ang Lee.

Ha competido también dos veces a los BAFTA, por Brokeback Mountain y por Babel, del también mexicano Alejandro González Iñárritu.

Natalie Portman

camina hacia el Oscar

Natalie Portman es candidata al Oscar a mejor interpretación por encarnar a Jacqueline Kennedy, durante los días posteriores al asesinato de su marido, el presidente de EE.UU John F. Kennedy, el 22 de noviembre de 1963.

Nicole Kidman por

mejor actriz de reparto

Nicole Kidman interpreta a una abnegada madre adoptiva australiana en la cinta titulada como Lion. En este compasivo relato, Sue Brierley es la resuelta tutora de un huérfano hindú que, tras convertirse en un exitoso hombre, decide ir a buscar a su verdadera familia a la India.

Mel Gibson

Es nominado al Óscar a Mejor director.

Cinta animada

“Zootopia”