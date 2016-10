Korn lanza su nuevo disco

La placa musical destaca por contar de nuevo con la inspiración del vocalista Jonathan Davis y un dúo de guitarras

La banda estadunidense de metal Korn, ganadora de dos Premios Grammy, estrenó “The serenity of suffering”, su nuevo álbum que se convierte en el número 12 de su trayectoria.

Con una producción de Nick Raskulinecz (Foo Fighters, Deftones, Mastodon), la placa musical destaca por contar de nuevo con la inspiración del vocalista Jonathan Davis y un dúo de guitarras.

“Rotting in vain”, “Insane” y “A different world (Feat. Corey Taylor), así como “Take me” fueron los sencillos con los que la banda promocionó dicho material.

De acuerdo con un comunicado, el disco representa la totalidad de la trayectoria de Korn, con una clara visión hacia el futuro, toda vez que logró encontrar nuevas formas de crear música y de reinventar su característico sonido.

Los integrantes James “Munky” Shaffer (guitarra), Reginald “Fieldy” Arvizu (bajo), Brian “Head” Welch (guitarra) y Ray Luzier (batería) exhibieron su enojo en cada nota para lograr un balance perfecto de luz y oscuridad.