Kim debería ir a presión

Algunas voces se han alzado ya para señalar que el robo a Kim Kardashian pudo haber sido fabricado por un asunto publicitario.

Una de esas voces fue la del locutor Howard Stern, quien dijo en Sirius XM que en caso de que fuera algo planeado ella tendría que ir a prisión.

A lo que Stern respondió:

“Si es una farsa, ¡ella realmente debería ir a la cárcel por eso!”.

El martes un juez de la Suprema Corte de Estados Unidos usó el caso Kardashian en una audiencia sobre fraude, pues un hombre de Cali aseguraba que no había incurrido en ese delito al vaciar la cuenta de una persona, ya que el dinero de los bancos está asegurado.

El mismo medio citó a Michael Levine, un antiguo agente encubierto de la DEA, quien comentó que al enterarse del robo pensó que se trató de un elaborado truco.

Levine explicó que entre los problemas de terrorismo que se viven en el país, los agentes están muy ocupados.

“Así que si quieres ejecutar un engaño o truco publicitario, y no estoy diciendo que lo hizo, Francia sería el lugar para hacerlo”.

Un fuente cercana a Kardashian dijo a “Radar Online” que Kim está muy triste de que piensen que fingió todo. “Esto es real”, aseguró sobre el robo de joyas valuadas en unos diez millones de dólares.

Sin embargo, el mismo portal señala que Kim tiene antecedentes de haber fingido, pues un productor de “Keeping Up With The Kardashians” dijo, en papeles ante la corte, que Kardashian simuló sus problemas con su entonces esposo Kris Humphries.

Por ahora, el testigo clave es el conserje del hotel, pues no existen videos de seguridad donde hayan quedado registrados los asaltantes.

Ya no se exhibirá

De acuerdo con allegados, Kim Kardashian ya reconoció que, en parte, ella fue culpable del asalto que sufrió en París por exhibir en exceso sus joyas, especialmente, su espectacular anillo de compromiso valuado en más de 4 millones de dólares. Consciente de ello, la estrella de reality ha decidido alejarse un mes de los reflectores para meditar sobre su manera de exhibir su riqueza.

“(Ella ha entendido) que las cosas materiales no significan nada. No todo es dinero. No vale la pena”, aseguró un informante a TMZ.