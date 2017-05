Juventus cierra con triunfo torneo en Italia

Juventus de Turín cerró con broche de oro el torneo de la Serie A al vencer 2-1 al Bologna, en duelo de la jornada 38 y última disputado en el estadio Renato Dall’Ara.

Bolonia, Ita.,

Notimex

Fue un encuentro en el que la escuadra campeona del certamen no se quiso emplear a fondo para no arriesgar jugadores de cara a la final de la Liga de Campeones de Europa del 3 de junio próximo ante el Real Madrid, y jugó a medio gas.

Así lo demostró en el primer tiempo y gran parte del segundo hasta que se vio abajo en el marcador es cuando se fue al frente en pos de la paridad para no abollar la corona que recién conquistó la jornada anterior y cerrar el campeonato con una paridad.

Dada la calidad de la “Juve” ante un rival que está muy cerca de los últimos lugares de la competición, era para que pasara por encima de él, pero prefirió guardar fuerzas para ese compromiso del próximo fin de semana.

La escuadra local se había puesto al frente en el marcador con el tanto conseguido por el algeriano Saphir Taider en el minuto 51, pero la “Vecchia Sinora” le dio la vuelta al marcador con los goles del argentino Paulo Dybala en el minuto 70, y de Moise Kean (90).

El triunfo le permite al monarca del futbol italiano terminar campeón de la competencia con 91 unidades y se reporta listo para el duelo de la Champions ante el cuadro “merengue”, en tanto el Bologna se quedó en 41 puntos.