Peña justifica gasolinazo. Difícil, dolorosa e inevitable decisión

Como presidente comprendo “la molestia y el enojo que hay entre la población en general y entre distintos sectores”. El incremento en el precio de las gasolinas fue una medida responsable y consistente para preservar la estabilidad de la economía, que es una prioridad del gobierno federal, dijo ayer el presidente Enrique Peña Nieto, en un mensaje dirigido a la nación. “El costo de no velar de forma prioritaria por nuestra estabilidad económica, sería aún mayor y mucho más doloroso y costoso”.

Ciudad de México

Notimex

El incremento en el precio de las gasolinas fue una medida responsable y consistente para preservar la estabilidad de la economía, que es una prioridad del gobierno federal, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto.

En un mensaje emitido en el Salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, subrayó que “el costo de no velar de forma prioritaria por nuestra estabilidad económica, sería aún mayor y mucho más doloroso y costoso”.

Además, advirtió que el gobierno federal no permitirá abusos de quienes pretendan injustificadamente incrementar los precios de otros productos al amparo de esta medida.

Enfatizó que al ajuste en el precio del combustible no es resultado de las reformas energética o hacendaria, ni constituye un incremento de impuestos, y recalcó que como presidente comprende “la molestia y el enojo que hay entre la población en general y entre distintos sectores”.

El mandatario federal expuso que este incremento, es resultado de lo que está ocurriendo en el mundo, en el que los precios de la gasolina se han incrementado, “lo que nos ha llevado a tomar esta decisión”.

“Es sin dunda esta medida, una acción que nadie hubiera querido que se tomara. No es para el gobierno una decisión fácil tomar una medida como la anunciada. No es el deseo del presidente ni de su gobierno, de tomar una decisión como esta”, expresó.

En ese sentido Peña Nieto apeló a la comprensión de la sociedad, a que escuche las razones de esta decisión, “que de no haberse tomado, serían aún más dolorosos los efectos y las consecuencias”.

Añadió que su gobierno no dejará de explicar de manera amplia esta medida, y llamó a la ciudadanía a que “preste atención y oídos para escuchar lo que el gobierno ha querido compartirles, que llevó a esta decisión sin duda dolorosa, difícil, pero inevitable”.