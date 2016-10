Justicia y equidad

Tras reunión gobernadores de izquierda, con el titular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio Meade, plantean dos temas: una mejor distribución del gasto público en 2017 y el incremento progresivo de participaciones estados y municipios.

El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, solicitó al secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña, un trato justo y equitativo para su estado en el presupuesto federal de 2017, ya que si bien hay que ajustar el gasto público a la nueva realidad del país, también existen mejores formas de distribuirlo, y el paquete fiscal que se ha presentado repercute severamente el desarrollo tabasqueño.

Hice ver que el recorte nos pega dos veces, “por un lado el ajuste al gasto público a través de las aportaciones que impacta a las 32 entidades federativas, pero además en nuestro caso nos afecta el ajuste que se le hace a Pemex, que tiene una presencia directa en Tabasco como en Campeche”, detalló al término de una reunión privada con el funcionario federal.

El mandatario observó que no se puede dejar sin recursos a rubros fundamentales como el campo, la cultura, la prevención del delito, los programas de techumbres para escuelas, la pavimentación de calles o la reparación de carreteras, que fueron presupuestados en cero.

Con este paquete fiscal, alertó, “el tema del desempleo crece, la problemática social se acentúa y busca salida; no estamos hablando de una salida armada o por el estilo, pero las conductas antisociales y la incidencia delictiva son pruebas manifiestas de que las tensiones sociales finalmente buscan una opción que quizá no sea la más conveniente, y se debe tener sensibilidad política y social en estos temas”, enfatizó Núñez Jiménez.

El Ejecutivo tabasqueño informó que en este encuentro, en el que participaron los mandatarios de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo; de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera; de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, y de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, se acordó con la SHCP iniciar mesas de trabajo para discutir el presupuesto, a fin de abordar la problemática en conjunto y en específico por estado, con lo cual se abrió la puerta de negociación, como se ha hecho en años anteriores.

Por su parte, José Antonio Meade indicó que pudo exponer a los mandatarios, de forma clara, cuáles fueron los elementos y argumentos que sirvieron para formar este paquete económico. “Termina este encuentro con el agradecimiento de la Secretaría por la disposición y el ánimo que hemos encontrado de permanecer en diálogo, en la búsqueda y en la convicción de que esta es la mejor vía para construir consensos a favor del país”, dijo.

En su oportunidad, Alejandra Barrales Magdaleno, presidenta nacional del PRD, señaló que en la reunión se expresaron las preocupaciones de los mandatarios perredistas y de los integrantes del partido del sol azteca.

De los participantes

En esta asamblea, realizada en Palacio Nacional, participaron también los diputados Francisco Ramírez Neri y Jesús Zambrano Grijalva, coordinador y vicecoordinador de la Fracción Parlamentaria del PRD en la Cámara baja, respectivamente, así como Candelario Pérez Alvarado, coordinador de los legisladores federales tabasqueños de dicho partido.