Jugador polariza a sociedad de EEUU

San Francisco, EEUU

Notimex

Un jugador de fubol americano ha polarizado a la sociedad por una inusual protesta contra el abuso policiaco e injusticia racial en Estados Unidos.

Colin Kaepernick, mariscal de los 49’s de San Francisco, se colocó en el ojo del huracán luego de que en sus últimos dos partidos ha puesto su rodilla en el suelo en el momento de la entonación del Himno de Estados Unidos.

Para algunos se considera como una ofensa y hasta un sacrilegio al patriotismo de este país, y por el otro un creciente número lo apoya por exigir un alto al maltrato a minorías en este país.

La protesta ha revivido otras similares que hicieron en el pasado atletas afroamericanos estadunidenses al subir al pódium en una olimpiada, o la negativa de Muhammed Ali a enlistarse en las fuerzas militares de Estados Unidos.

Kaepernick, quien tiene un sueldo anual de 16 millones de dólares, podría no haberse visto en la necesidad de realizar esta singular protesta.

“No me levantaré a mostrar mi orgullo por la bandera de un país que es opresivo contra personas negras y personas de color”, aseveró.

“Para mí eso es más grande que el futbol y sería egoísta de mi parte mirar para otro lado”, argumentó Kaepernick, quien ha causado división hasta en sus propios compañeros y quien advierte que su protesta continuará.

El mariscal de campo añadió que mientras se reportan asesinatos en las calles de Estados Unidos los responsables a menudo sólo son suspendidos de sus puestos de trabajo y no son castigados.

Kaepernick pareció con ello hacer referencia a varios casos en que policías responsables de asesinar a afroamericanos desarmados han sido absueltos por cortes en este país.

Esta semana todavía se avivó más la efervescencia, ya que en un entrenamiento el jugador utilizó unas calcetas con la figura de cerdos con gorra de policía.