JuanGa nunca me perdonó

La exvedete y hoy misionera cristiana Olga Breeskin confesó que la reciente muerte de Juan Gabriel le deja un doble dolor: su irreparable pérdida y el hecho de que “se fue sin perdonarme”.

En varias ocasiones, en forma privada y pública, Breeskin le pidió perdón al “Divo de Juárez”, pero “la muerte se lo llevó antes de que nos viéramos el 15 de septiembre”.

Toronto, Canadá

Notimex

Breeskin fue entrevistada en el marco del Festival Internacional de Cine de Toronto, donde vino a presentar, junto con la directora María José Cuevas, el documental “Bellas de noche”.

La historia trata sobre las exvedetes Olga Breeskin, Lyn May, Rossy Mendoza, Wanda Seux y Princesa Yamal, quienes fueron las estrellas de las noches del México de los años 70 y 80.

A 10 años del hecho que la distanció del “Divo de Juárez”, la hoy misionera cristiana reconoció que “el más grande error que cometí siendo amiga de Juan Gabriel fue utilizarlo para un espectáculo en Las Vegas”.

Precisó que en 2005 quería llevar al cantautor a Las Vegas porque “pensé que me iba a llenar de fama, poder, dinero, buena reputación, todo lo que una mujer ambiciosa necesitaba”.

Explicó que el autor de “Amor eterno” le dijo que el show estaba muy mal organizado y no llegó, “lo cual es cierto y le doy la razón, si yo hubiera sido él, tampoco llegaba”, agregó la también violinista, quien radica en Las Vegas desde 1990.

El caso llegó a las cortes estadunidenses por incumplimiento de contrato.

“Pensé que Juanga iba a ganar el caso, pero ganó el fraudulento del productor y ahí terminó mi relación con éste”, añadió visiblemente triste, la mujer que alcanzó fama hace más de 30 años con su violín y su traje de hawaiano.

Breeskin explicó que cuando se convirtió en cristiana en 2007 habían pasado dos años del incidente, “y mi deseo era pedirle perdón a Juan Gabriel, reconocí que nunca debí haberlo asociado con las personas que lo hice”.

Lanzan video póstumo

El video póstumo de Juan Gabriel del tema “Si Quieres”, grabado en su casa del puerto mexicano de Acapulco pocas semanas antes de su muerte, fue lanzado por la disquera Universal Music Latino.

En el videoclip de seis minutos se mezclan imágenes de un Juan Gabriel vestido con una camisa de manga larga blanca con flores de colores, acompañado por 35 músicos internacionales dirigidos por el maestro Eduardo Magallanes.

La discográfica señaló que el video, publicado en la plataforma del cantautor en el canal Vevo -donde ya lleva 10 mil reproducciones-, tuvo que grabarse de nuevo una vez finalizado, debido a que el “Divo de Juárez” siempre hacía todo con cariño en cada una de sus canciones.