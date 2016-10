Juanga no está muerto

El licenciado Marco Tulio Ruiz confesó que a casi dos meses del fallecimiento del artista no se ha procesado el documento, con el que se avala y demuestra que Alberto Aguilera Valadez perdió la vida

La muerte de Juan Gabriel sorprendió a los medios de comunicación y a sus miles de seguidores; sin embargo, ahora revelan que el “Divo de Juárez” no está muerto, al menos legalmente en México. El abogado de su hijo Alberto Aguilera II destacó que en el país no se ha presentado el acta de defunción.

En entrevista con Cuéntamelo Ya!, el licenciado Marco Tulio Ruiz confesó que a casi dos meses del fallecimiento del artista no se ha procesado el documento, con el que se avala y demuestra que Alberto Aguilera Valadez perdió la vida, hecho que complicará la repartición de bienes entre los herederos.

“Hasta el momento no se tiene un acta de defunción, no se puede proceder conforme a la ley, se dice que Iván está realizando el trámite pero aún está pendiente, la familia de Don Pablo Aguilera se ha abocado a realizar las gestiones, el tema es que en Santa Mónica se expidió un certificado pero no cumple con los requisitos de la ley mexicana como son la autenticación, apostillamiento y sucesión testamentaria”, comentó.

Destacó que el primogénito de Juan Gabriel está tramitando el acta de defunción en California, para poder hacérsela llegar a un juez en México y así poder arreglar la repartición de los bienes estipulados en el testamento. “No hemos encontrado evidencia alguna de que se haya abierto la sucesión testamentaria. Estamos atentos, si hay testamento que se exhiba, y compareceremos como abogados del Sr. Alberto Aguilera a efecto de acreditar la calidad de herederos y en su momento participar en el juicio sucesorio”, agregó.

Cerca de abrir museo de Juanga

El hijo del fallecido cantante Juan Gabriel, Iván Aguilera, aseguró que trabajan para cumplir con la última voluntad de su padre, que consiste en reabrir el albergue Semjase y crear un museo en honor al prolífico compositor.

Mediante un comunicado de prensa, Aguilera expresó que “hay algunas personas buscando frenar la apertura del museo y del albergue”, por lo que están haciendo todo lo que está en sus manos para cumplir con el deseo del “Divo de Juárez”.

“Con el apoyo del gobierno de Chihuahua y de todos sus seguidores lo lograremos en muy poco tiempo”, dijo en el citado documento, el cual fue reproducido en la página oficial de Facebook del intérprete mexicano.