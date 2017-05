Expone su sentir y sus sentimientos en esta aventura musical, en la que también incursiona en la música en inglés con “Goodbye for now”

Ciudad de México

Notimex

Juanes le coquetea a la actuación con su nuevo álbum visual “Mis planes son amarte”, con el que muestra su vena actoral e incursiona en la música en inglés.

En conferencia de prensa, el colombiano platicó sobre su nueva propuesta musical con la que se renueva no solo en cuestión de letras, sino también al presentarlas en formato de un filme.

Las 12 canciones del álbum son el pretexto para dar vida a este material en el que el mismo Juanes participa actuando compartiendo créditos con Camila Selser y Renato López, este último, actor recientemente fallecido.

A través de la piel de un arqueólogo, Juanes expone su sentir y sus sentimientos en esta aventura musical, en la que también incursiona en la música en inglés con “Goodbye for now”.

Aunque el artista aclaró que no está interesado en hacer un álbum totalmente en inglés, pues se siente más cómodo escribiendo en español, “pero siempre estará la posibilidad de hacer alguna colaboración, pero nada más”.

“Estoy muy contento de poder mostrar este visual que está hecho con mucho respeto y amor”, dijo Juanes, quien en esta ocasión también reconoció que actuar es algo que le gusta.

Por lo que dejó abierta la posibilidad de hacer algo ya sea en el cine mexicano o colombiano, “la actuación no es algo que busco, pero si se da probaré”.