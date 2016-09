Juan Gabriel, padre ejemplar

Desde que se dio a conocer la repentina muerte de Juan Gabriel, han surgido varios rumores acerca de su carrera profesional y sobre todo sobre sus hijos, quienes decidieron cremar al cantante. Ante las especulaciones, Aida Cuevas, gran amiga del compositor, reveló la verdad acerca de los descendientes del oriundo de Parácuaro, Michoacán.

Ciudad de México

Agencias

Durante su participación en el programa matutino Hoy, la cantante destapó detalles sobre la faceta de padre del “Divo de Juárez”. La artista destacó que mucho se ha dicho acerca de quiénes son los hijos adoptados del cantante y quiénes no, pero que ella siempre supo que el compositor sólo adoptó a un niño en su vida.

“Juan Gabriel en vida me dijo que sólo había adoptado a un hijo, pero para él todos eran iguales, nunca mantuvo diferencia entre ellos y siempre les dio el mismo amor a todos”, declaró Aida Cuevas, quien recalcó que Juan Gabriel nunca hizo diferencias entre sus hijos y a todos los quiso por igual.

Cuatro de los cinco hijos del cantante son producto de su relación con Laura Salas, quien tampoco ha hablado acerca de quiénes son adoptados. Aida Cuevas indicó que los jóvenes tampoco lo saben y que es algo de lo que a Juan Gabriel no le gustaba hablar.

“Me causa conflicto cuando dicen que sólo tuvo un hijo biológico y que los demás eran adoptados, eso es falso; de hecho me dijo que no estaba interesado en desmentirlo”, agregó. Al cantante le sobreviven sus cinco hijos: Alberto Aguilera II, Iván, Joan, Jean y Hans.