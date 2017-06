José Antonio de la Vega se dijo a favor de una alianza de “las izquierdas”, pero no descartó que el PRD vaya en coalición con el PAN o el PVEM, PT y Movimiento Ciudadano

Enfatizó que no ve con malos ojos la alianza del PRD con el PAN, con miras a derrotar al PRI en los próximos comicios

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

Tras confirmar que uno de los puntos del orden del día del segundo período extraordinario de sesiones que se llevará a cabo este miércoles será el relativo a la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, el diputado José Antonio De la Vega Asmitia insistió en pronunciarse a favor de una alianza de “las izquierdas” pero no descartó que el PRD vaya en coalición con el PAN o el PVEM, además del PT y Movimiento Ciudadano, en la elección de gobernador en 2018.

“En las posibilidades de construir una alianza, lo primero es tener las ganas de aliarse”, expresó el coordinador de la bancada del PRD en la acostumbrada conferencia de prensa tras concluir la tercera sesión de la comisión permanente del Congreso estatal.

Luego de considerar las “alianzas” como una necesidad de los partidos políticos, De la Vega Asmitia recordó que la coalición del PRD-PAN en diversos estados han derrotado al PRI en elecciones de gobernador y presidencias municipales.

Respecto a la posición de Andrés Manuel López Obrador de condicionar la alianza del Morena tan sólo con el PT, el diputado del PRD se pronunció por “valorarla”, pero señaló que “si al final de cuentas no quiere la alianza pues no va a ver alianza”.

Hacia la contienda de gobernador del año venidero, De la Vega Asmitia reveló que la dirigencia local del PRD tiene “entendimiento” con Movimiento Ciudadano y con el PT, mencionó, “hay platicas”, que espera concretar para lograr una coalición electoral que a su partido “le de mayor rentabilidad para seguir cumpliendo objetivos y proyectos para Tabasco”.

–Diputado ¿la alianza electoral podría incluir al PAN en Tabasco?– preguntó el reportero.

–No está descartada– respondió el legislador. En seguida refirió los éxitos obtenidos de la alianza PRD-PAN en otras entidades de la república. “Hay buenas relaciones institucionales con el PAN, con su dirigente Paco Castillo, con su diputada Solange Soler…

“Creo que hay condiciones para seguir buscando entendimientos, pláticas, proyectos comunes. No se trata de hacer alianzas electorales, electoreras. Se trata de ver qué candidata o qué candidato puede encabezar una alianza y para qué. ¿Cuál es el objetivo? No es solamente la visión de derrotar al PRI. Si se reduce a ese propósito será una alianza sin alturas de miras que no tiene objetivos ambiciosos para beneficio de la gente en Tabasco.

Y cuando le preguntaron si en su propuesta de alianza electoral del PRD incluiría al PVEM, De la Vega Asmitia indicó que “todo lo que contribuya a una convergencia de fuerzas políticas que se puedan unir para objetivos comunes en beneficio de los tabasqueños, estamos abiertos a buscar entendimientos. No descarto ninguna posibilidad”, enfatizó.

Segundo Periodo

De la Vega Asmitia, por otra parte, reveló el orden del día aprobado, previamente, por unanimidad de votos de los integrantes de la comisión permanente, para el segundo periodo de sesión extraordinaria.

Destacó los dictámenes relacionados con reformas a la Constitución Federal en materia de justicia cotidiana, reformas a la Constitución local en materia del Sistema Estatal Anticorrupción.

También las reformas constitucionales para establecer como plazo de 90 días naturales antes de la fecha de la elección, la fecha para que se separen de su cargo los presidentes municipales, síndicos y regidores que deseen reelegirse, y para sustituir el término equidad por el de igualdad de género.