Jacqueline Bracamontes se confiesa en su libro

En “La pasarela de mi vida” el lector descubrirá cosas que nunca se han sabido de ella

Ciudad de México

Notimex

La conductora y actriz Jacqueline Bracamontes comentó que el libro que escribió sobre su vida ya está listo y en él revelará cosas que nunca se han dicho de ella, como la muerte de un bebé varón que la dejó marcada para siempre, entre otras revelaciones.

La publicación se titula “La pasarela de mi vida” y la dará a conocer en abril de 2017.

“Es un libro que quería hacer y en él he escrito temas que nunca toqué con la prensa, pero en un libro los tengo que tocar, porque son cosas que me han movido y que forman parte de mi vida”, comentó Jacqueline en charla con Notimex.

Agregó que la experiencia de escribir sobre su vida ha sido un reencuentro con muchos pasajes de su vida que le han removido muchas cosas en su ser, por lo que escribirlo fue algo terapéutico para ella.

“Es algo que tenía qué hacer y que está dentro de las cosas que el ser humano tiene que hacer y yo traía en la mente hacer algo, así que me pregunté sobre qué y pues dije que podría ser de reflexiones, de mi experiencia como mamá, como conductora, o futbol, pero dije no, tiene qué ser sobre cosas de mi vida”, declaró.

Afirmó que lleva ya año y medio escribiéndolo, dedicándole una vez a la semana, tres horas de constante revisión, quitando y arreglando cosas.

“Cada vez que lo leo le corrijo cosas y cuando lo vuelvo a leer me pongo a llorar, como por ejemplo cuando llego a la parte de mi hijo, esas cosas que cree uno que ya se superaron, pero en mi caso no, pues la muerte de un hijo no se supera nunca”.