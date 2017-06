Izquierdas unidas rumbo al 2018

El ex alcalde, enfatizó que es necesario dar de nueva cuenta la oportunidad a los partidos de izquierda para seguir gobernando la entidad

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

A mantenerse unidos para que del sur del país salga el presidente de la República y que en Tabasco se mantenga el gobierno de izquierda, llamó Humberto de los Santos Bertruy a los militantes del PT.

Durante la asamblea estatal del Partido del Trabajo celebrado ayer – en donde se eligieron a los consejeros que representarán a Tabasco el próximo 24 de junio en el congreso nacional para definir si van en alianza con Morena- ahí el ex edil de Centro, De los Santos Bertruy se dirigió a los militantes petistas a quienes les dijo que es necesario que se le de nueva cuenta la oportunidad a las izquierdas para seguir gobernando en la entidad.

Y es que seis años no son parámetros válidos para medir la capacidad de un gobierno de izquierda, dijo además Bertruy a los petistas a quienes les insistió en mantenerse unidos rumbo al 2018.

“Que seis años no son parámetros válidos para medir la capacidad de un gobierno de izquierda contra 83 años que tuvieron siendo gobernados por un mismo partido en México y Tabasco, por eso amigos petistas aprovechando la oportunidad les quiero pedir a que se mantengan unidos y promuevan, y luchen porque la izquierda se mantenga unida en Tabasco y vayamos juntos el PRD, el PT, Movimiento Ciudadano y Morena para que conformemos a Tabasco para la izquierda”, manifestó.

De los Santos Bertruy agradeció además a los petistas, a quienes les dijo que sin ellos no habría llegado a ser presidente municipal de Centro.

“Decirles a todos los petistas que en Humberto de los Santos Bertruy tendrán siempre un aliado de la izquierda, un aliado agradecido con la izquierda porque fue la que me dio oportunidad de ser candidato a presidente municipal de Centro y que en la ayuda de miles y miles de ciudadanos de este municipio y miles de petistas yo pude lograr la victoria aquel julio de 2012, así que mi agradecimiento a todos ustedes”, aseveró.