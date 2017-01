Izquierdas respaldan plan del gobernador

Dirigente de partidos de izquierda, catalogaron como congruentes las medidas que anunció el gobierno de Tabasco en torno a un programa de austeridad, en donde se dijo que es necesario que realmente se cumpla y con ello ahorrar cerca de 600 millones de pesos.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En este sentido, en breves entrevistas con los coordinadores de la bancada del Partido del Trabajo, Martín Palacios y de Movimiento Ciudadano, Guillermo Torres, coincidieron que evidentemente es un programa que debe ejecutarse al 100%, y que no solamente se quedó en buenas perspectivas. Por lo cual, se comentó que con esta situación se tendrá un ahorro sustancial para acciones de desarrollo social.

En este sentido, para el coordinador de la bancada del PT en el Congreso local, Martín Palacios, indicó que los 11 puntos presentado por el gobierno de Tabasco, se encuentran adecuados en su momento y expectativas, en donde el ahorrar cerca de 633 millones de pesos, es una buena perspectiva.

Pero además se tiene que cumplir al 100%, por lo cual hizo un llamado a cada uno de los servidores públicos, a cada una de las dependencias cumplir con este programa de compromiso de autoridad y no solamente decir sí vamos, pero luego no se ejecuta.

Dijo que el Partido del Trabajo lo va a estar vigilando para que cada una de las áreas atienda este compromiso.

Mientras tanto, el diputado local Guillermo Torres, coordinador del Partido Movimiento Ciudadano en la presente legislatura, dijo que es evidente que se tendrán ahorros sustanciales en torno a los programas de austeridad que presentó el gobierno de Tabasco, y que los 633 millones de pesos es una buena cantidad para invertir como se dijo en generación de empleo y desarrollo social.

Guillermo Torres destacó que este acuerdo de austeridad tiene que acatarse al 100% y espera que tanto el poder Legislativo y Judicial lo realice de acuerdo a la realidad que se tiene en estos momentos en Tabasco y México.