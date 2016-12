Ivanovic anuncia su retiro

Tras 14 años de carrera profesional, Ivanovic alcanzó la cima del ranking mundial por primera vez en el año 2008

Miami, Florida

Notimex

La tenista serbia Ana Ivanovic, ex número uno del mundo en el ranking de la Asociación Femenina de Tenis (WTA), anunció su retiro de las canchas a los 29 años de edad, tras 14 años de carrera profesional, debido a la serie de lesiones que la han aquejado.

“Decidí retirarme del tenis profesional. Fue una decisión difícil, pero hay muchas cosas que celebrar. Gané 15 títulos de la WTA, jugué numerosos partidos memorables. Diría que no está nada mal para una pequeña niña de Serbia”, mencionó Ivanovic a través de un comunicado oficial.

Ivanovic alcanzó la cima del ranking mundial por primera vez en el año 2008, luego de coronarse campeona en Roland Garros. Mantuvo el primer lugar durante nueve semanas y volvió a recuperar la cima del listado en agosto de 2009, lugar que ocupó por tres semanas más.

“Jugar a altos niveles en cualquier deporte profesional requiere estar en condiciones físicas óptimas, y es bien conocido que me he visto afectada por lesiones. Sólo puedo jugar si mi desempeño alcanza mis propios estándares y ya no puedo hacerlo. Es tiempo de seguir adelante”, agregó la tenista.

Además de los logros conseguidos dentro de su carrera tenística, la nacido en Belgrado se dio a conocer por sus actividades altruistas, entre las que destaca haber sido nombrada Embajadora de la UNICEF en Serbia en 2007, por su labor en el área de seguridad infantil escolar.

Finaliza su carrera en el puesto número 63 del ranking mundial de la WTA, luego de disputar su último torneo como profesional en la pasada edición 2016 del Abierto de Estados Unidos, donde fue eliminada en la primera ronda, debido a una lesión en la muñeca que la orilló de las canchas el resto de la temporada.