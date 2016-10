Irregularidades ahora en Jalpa. Nos quisieron manipular: María Estela de la Fuente

La congresista afirmó que existieron distintos puntos en se realizó la visita de supervisión de obras en el ayuntamiento, teniendo múltiples observaciones de obras faltantes o ausentes

Tras pronunciarse por una actuación “prudente y paciente” en la supervisión documental y física de los informes del Órgano Superior de Fiscalización del estado (OSFE), la diputada María Estela De la Fuente Dagdug, también adelantó su voto en contra de la Cuenta Pública 2015 del ayuntamiento de Huimanguillo. Por otra parte, consideró fuera de contexto vincular a empleados de Jalpa de Méndez y del Poder Legislativo con la delincuencia organizada, aunque aceptó que “quisieron manipular” la visita de este lunes de la comisión Inspectora de Hacienda Tercera.

Al reseñar la supervisión de obras que la comisión legislativa realizó en torno a la administración de Domingo García Vargas, la vicecoordinadora de la bancada del PRD denunció que hay “una empresa que cobró recursos pero no los ejerció” y luego aceptó que personal del ayuntamiento presidido por Francisco Javier Cabrera Sandoval y una auditora llevaron a los diputados a una calle que no estaba incluida en el expediente 2015.

Según la legisladora, la representante del OSFE respondió que eran los del ayuntamiento quienes los tenían en el lugar equivocado. Explicó: “Y yo les digo a los del ayuntamiento: ¿cómo se atreven a traernos a un lugar que no tiene absolutamente nada qué ver con lo que nos está señalando el órgano?”. Y enseguida, pidió a la empleada del legislativo llevar a la comisión “a donde esté la obra que ¡tú viniste a supervisar…!”

Y antes de reencausar el rumbo, De la Fuente Dagdug amonestó a los empleados del municipio: “Ustedes no pueden meterse en un tema que ni siquiera conocen, porque no estamos calificando el ejercicio suyo, estamos calificando el ejercicio pasado, así que concrétense en acompañarnos para que constaten nuestra visita…”, aclaró.

Con esas revelaciones, el reportero preguntó si podría existir delincuencia organizada (asociación delictuosa, según el código penal) entre los empleados referidos pues casos como esos ocurren en diversos municipios del país, a lo cual la diputada respondió, sorprendida: “¡Ay por dios! ¡Esa es una pregunta muy fuera de contexto…!”

Cero y van dos

Originaria de Huimanguillo junto con su correligionario Charles Méndez Sánchez que este lunes anunció que votará en contra de la cuenta pública 2015 que compartieron Francisco Sánchez Ramos (15 días), Lupercio Lastra Garduza (la mayoría de la obra pública licitada fue durante su interinato) y Limberg López Castillejos (“nada más concluye”), sin mediar pregunta, la ex priista manifestó:

Y antes de ingresar al pleno del Congreso estatal, recordó que el actual presidente municipal José Sabino Herrera Dagdug, en su oportunidad, votó a favor de la cuenta pública 2014 del alcalde constitucional Sánchez Ramos.

Además de De la Fuente Dagdug, la comisión Inspectora de Hacienda Tercera la integran Zoila Margarita Isidro Pérez, Silbestre Álvarez Ramón, Charles Méndez Sánchez y Luis Alberto Campos Campos.