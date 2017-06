Iré por la gubernatura. En coalición o solo en Movimiento Ciudadano

“Si existen las condiciones, pueden darse alianzas o no con partidos políticos, pero estamos preparados para ir solos a la contienda electoral”, dijo Pedro Jiménez León. “Yo me veo como candidato al gobierno de Tabasco por Movimiento Ciudadano en principio; y posteriormente, como candidato de una coalición; ello de concretarse las posibilidades de construir un ejercicio de candidatura común. “El gobernador ya sabe mis intenciones; ya platiqué con él y le comenté mi interés de participar y a como lo que es Arturo Núñez, un demócrata, me dijo bueno, yo soy respetuoso de tus aspiraciones, así como las de otros miembros del gabinete”

“Seré candidato al gobierno de Tabasco por el Partido Movimiento Ciudadano, que no quepa la menor duda, y de ahí, si existen las condiciones, pueden darse alianzas o no con partidos políticos, pero estamos preparados para ir solos a la contienda electoral”, dejó en claro el integrante del Partido Movimiento Ciudadano en Tabasco, Pedro Jiménez León.

En entrevista con Rumbo Nuevo, dijo que en su partido no tienen temor de irse solos para la contienda gubernamental del siguiente año, ya que evidentemente tiene las condiciones, la preparación y la capacitación para enfrentar este proceso de esta forma.

Pero que evidentemente, habrá análisis, sentarse con cualquier partido político para saber si existen condiciones o no para poder concretar una alianza, coalición o candidatura común.

En este sentido, el ex diputado federal por este partido político y quien es miembro distinguido de la dirigencia nacional del Partido Movimiento Ciudadano, apuntó que él tiene el perfil, la capacidad, la tenacidad, el trabajo, la estructura y el proyecto para ser candidato al gobierno de Tabasco en el 2018, y adelantó “vamos a ganar estos comicios, porque la sociedad quiere políticos no tradicionales, y nosotros somos un organismo que ya está ciudadanizado, no tenemos que buscar a la ciudadanía, porque ella forma parte de nuestra estructura”.

Se le cuestionó sobre que primero tiene que ser Pedro Jiménez y luego una candidatura común, dijo que “no en esta forma, sino que evidentemente, un servidor será el candidato de mi partido al gobierno de Tabasco, posteriormente sentarse con aquellas agrupaciones que así lo deseen, en donde no se obligará a absolutamente a nadie a firmar una coalición, una alianza; y después de este análisis, determinar con quién se puede sí y con quién no se puede”.

Indicó que “en estos momentos, antes de la asamblea que se celebra en el mes de julio, solamente con el Revolucionario Institucional no pueden firmar absolutamente nada”.

También Pedro Jiménez León dijo que evidentemente, se busca que la gente vote por la mejor opción, en donde la ciudadanización es un hecho real, pues su partido se nutre de los la gente común y corriente, del político no tradicional, pero sobretodo, de acciones concretas para resarcir las acciones en favor de Tabasco.

¿Cómo se ve Pedro Jiménez en unos meses, como candidato, funcionario, en busca de esta posición?

“Yo me veo como candidato al gobierno de Tabasco por Movimiento Ciudadano en principio; y posteriormente, como candidato de una coalición; ello de concretarse las posibilidades de construir un ejercicio de candidatura común, vamos a ver primero, ya que formo parte de una organización política que se llama Movimiento Ciudadano, en donde la ley establece que las organizaciones políticas que tienen registro como partido, tienen que presentar candidato a gobernador, y un servidor será candidato a gobernador de Movimiento Ciudadano”.

Estableció el político que “ello en principio, porque se abre también una posibilidad de construir una candidatura común, y eso significa que la única condición que sea una candidatura común; pero yo voy a ser candidato”.

¿La buscará usted, su partido, ambos; y cómo va hacerle para ser candidato?

“Yo voy a ser candidato de Movimiento Ciudadano; tengo una propuesta para ser candidato y ser gobernador de mi estado; la propuesta consiste fundamentalmente, en aplicar una propuesta filosófica que se llama otología de lenguaje, y que está de manera transversal que se tiene que dar en toda la administración pública estatal para hacer que los resultados de esta propuesta al servicio de los tabasqueños, sea con resultados efectivos”.

¿Hay partidos que dicen que hoy sin alianza nadie va a ganar; Movimiento Ciudadano como partido buscaría una alianza total, parcial o candidaturas comunes, cómo ve esta posibilidad?

“Movimiento ciudadano ha actuado en dos momentos políticos distintos; cuando han sido elecciones presidenciales, hemos construido alianzas con el Partido de la Revolución Democrática, hasta con el Partido del Trabajo; cuando han sido elecciones para gobernador en los Estados con elección intermedio o sólo para alcaldes y diputados locales, se ha optado por ir solos”.

“Quiero decir que nuestro partido, está preparado para ir solo, y si existen condiciones de respeto de acuerdos y se comprometen a que la propuesta que se tiene sea transversal en toda la administración pública, estaríamos dispuestos a sentarnos y a escuchar propuestas para construir una candidatura común”, y esto agregó:

“Si no hay posibilidades de construir una candidatura común, nosotros de todos modos vamos a ir a participar”.

De igual forma, el ex representante popular Pedro Jiménez León dijo que con las alianzas, a veces se gana solo y a veces se gana en Alianza.

“Todo depende de la complejidad de la elección, de cómo se irán comportando los actores, pero a veces se gana solo y a veces se gana en candidatura común, y a veces en coalición”.

¿Por la complejidad de Tabasco, hasta dónde puede llegar el Partido Movimiento ciudadano?

“Cuando uno participa en política y es mi caso que me dedico a esta actividad toda mi vida, estoy preparado para ir solo, pero también preparado para la construcción de una candidatura común, y para que esta se dé, tiene que darse evidentemente acuerdos, construirla con consenso con los actores y todas las partes involucradas; pero veremos qué es lo que deciden las otras fuerzas políticas y por supuesto, que seremos respetuosos de la que diga cada fuerza política”.

¿Después de que sea candidato, hay posibilidad de Alianza, con quién sí y con quién no?

“La decisión de ir en coalición o candidatura común, es una determinación que tomamos varios y que la asumimos en el seno del Consejo Nacional Ciudadano de Movimiento Ciudadano”. “Entonces, hasta ese momento decidiremos con quién sí y decidiremos con quién no; y no es una decisión personal que tome Pedro Jiménez, sino que lo toma un órgano colegiado y evidentemente, en este órgano colegiado, como ocurre con los partidos democráticos, se escuchan todas y cada una de las voces, con propuesta, y al final, se somete a votación y cerramos filas en torno esta propuesta que haya ganado la mayoría de votos”.

Y añadió que “en ese sentido, estaríamos atento, participando porque ello forma parte de los órganos de dirección política nacional; en donde soy miembro distinguido, militante y miembro de la coordinadora y de la coordinadora nacional”.

Indicó Jiménez León que entorno a este tema, sobre con quien se alían o no, pero todos menos con el PRI, dijo que en estos momentos es una decisión del consejo no, “y creo que en el caso nuestro, los estatutos no tienen ninguna prohibición, pero el consejo lo formulo que sí, ya que durante varios años planteó que no hubiera acuerdos con el Revolucionario institucional, pero son decisiones que se toman al interior del Consejo y en este caso, lo que está vigente hoy por decisión del Consejo Nacional, es que en todos los procesos electorales del 2015, del 2016 y 2017, el acuerdo fue ir solos y no ir coaligados con ninguna fuerza política; es la vigente ley para el presente año del 2017, pero tendremos Consejo Nacional para el mes de julio y en esta oportunidad, habremos de plantear al interior del Consejo, el que se someta a votación si vamos a seguir yendo solo, si vamos a decidir si se trabajar para construir una candidatura común para la presidencia de la República, para las gubernaturas; o se decide ir en coalición; lo que un Congreso Nacional aprueba, tiene vigencia hasta en tanto sesiona el consejo próximo nacional”.

Morena es un partido fuerte en Tabasco por el paisanaje de Andrés Manuel López Obrador, donde se vislumbra que cada 7 de 10 tabasqueños votaran por él, ¿habrá efecto cascada y ocasionará problemas en los comicios locales?

“Creo que la gente y lo hemos visto en la cifra de las elecciones anteriores, sin duda Andrés Manuel López Obrador tiene el reconocimiento como se ha dicho al interior de Movimiento Ciudadano, de un líder político de los más importante de México en las últimas dos décadas; es un hombre honesto y recordar que en dos ocasiones, ha sido candidato nuestro a la presidencia de la República, ello porque se dieron las condiciones de respeto, diálogo y de escuchar para poder ir juntos”.

“Entonces, sin embargo revisemos aquí la votación del año 2012, donde Andrés López Obrador sacó el 59% de los votos para la candidatura a la Presidencia de la República; para el gobierno se sacó el 50.9; es decir, no toda la gente vota en cascada; la sociedad da un voto diferenciado, pero es un tema que tiene que decidir cada tabasqueño y no hay que descartar nada”.

Ya que dijo, que lo que pueda ocurrir en política “nada es de una vez y para siempre y que la política no es ciencia, queremos ver cómo funciona y por tanto en los que estamos en política, los que no somos políticos no tradicionales, lo sabemos”.

“Entonces estamos dispuestos ir a las competencias necesarias para participar en cualquier escenario”.

Hay una encuesta en el INEGI que señala que cerca de 7 de cada 10 mexicanos, están hartos de partidos políticos, que hay unos partidos menos malos, pero se busca la ciudadanización, ¿Movimiento ciudadano puede aplicarse esta situación, buscar ciudadanizar el partido para que tenga candidatos?

“Nosotros en nuestros documentos básicos, sólo una vez encuentra la palabra partido, la que dice que Movimiento Ciudadano es una organización política con registro de partido político, y de ahí no la volvemos a usar en todas las partes esenciales”.

“Ello porque precisamente, porque somos conscientes de que existe una crisis, un descrédito de los partidos políticos tradicionales que se conforman de manera pirámide y de una estructura vertical, en donde la iniciativa la capacidad del debate están prácticamente inhibida casi al interior del sector de unos partidos, y otros están segmentados en sus debates al interior o corrientes; en el caso de Movimiento Ciudadano hemos optado un partido de cuadros políticos más significado con la ciudadanía, por eso en el Movimiento Ciudadano no vamos a buscar a ciudadanizar, ya los ciudadanos están con nosotros y no vamos a ciudadanizar, porque somos el único partido que abre el 100% de su candidatura a candidato ciudadanos”.

“Aquí no se requiere una militancia partidista; invitamos gente que han militado en otras organizaciones políticas, pero fundamentalmente, invitamos a los ciudadanos a que participen, a que se involucran en la política, y por esa razón nos capacitamos con talleres, con diplomados, seminarios y conferencias, para que los ciudadanos conozcan nuestro ideario político de cimiento ciudadano que es la socialdemocracia, que es aquel donde se busca que existe más mercado, más fuerza económico de los empresarios; y los tabasqueños, queremos un estado más estado, pero un estado que sea promotor de la inversión, que sea fomentador del desarrollo; un estado que sea el que ponga como ejemplo las conductas de transparencia, honestidad, de rectitud; una clase política diferente, que muestre una ética política que no permita la confianza; para ellos, nosotros no somos un partido político tradicional”.

Por lo cual, Jiménez Torres destacó que “en este sentido, nos interesa que los ciudadanos, que se incorporen y participen, sean ciudadanos conscientes, preparados con capacidad para el debate y detenimiento para la toma de decisiones”.

“De tal suerte, que cuando lleguen a un cargo de elección popular y con todo este ideario político, puedan trabajar y pueden hacer trabajar y ser la diferencia cuando sirvan a los ciudadanos”.

¿Para el 2018, cuál será el mayor reto que el partido que puede llegar al gobierno como el suyo?

“Nosotros no competimos contra nadie; nosotros competimos contra nosotros mismos; queremos ser cada vez mejores y en los diversos temas, ser que vamos a querer servir mejores, una competencia que es estar mejor capacitado y aumentar el número de personas que conozcan otra propuesta que participan en ella y con eso es suficiente los otros van hacer su trabajo van hacer su actividad como ella lo quiere hacer nosotros es muy respetable nosotros competimos contra nosotros mismos; y queremos un esquema no de competencia, sino de colaboración fundamentalmente con la ciudadanía”.

¿Cómo ve Tabasco, seguirá siendo de izquierda o pasará a la derecha o el PRI?

“Creo que en política nada está escrito y en política, los escenarios se diseñan y se construyen; y nosotros y de este Movimiento Ciudadano, estamos trabajando, diseñando una visión que nos permita gobernar Tabasco a partir del 2019, para que una izquierda progresista, una izquierda que ponga en el centro de la discusión Y a partir de ahí, se pueden construir todas las políticas públicas que necesitan los tabasqueños”.

De igual forma, Pedro Jiménez León confirmó que el mandatario estatal ya conoce de sus pretensiones.

“El gobernador ya sabe mis intenciones; ya platiqué con él y le comenté al gobernador mi interés de participar, y el jefe del ejecutivo, como lo que es Arturo Núñez, un demócrata, me dijo bueno, yo soy respetuoso de las aspiraciones, así como las de otros miembros de su gabinete, quienes también le habían comentado sus aspiraciones, y dijo todas sus aspiraciones son válidos, hagan el trabajo institucional dentro de las dependencias que le ha asignado y yo voy a ser respetuoso y cuando llegue el momento usted estaba en las decisiones de participar cada quien obviamente la organización política en la que milita yo sólo respeto ya tengo gratitud y reconocimiento”.

¿La figura de independiente llega y gana Nuevo León, en Morelia, en Jalisco, por lo cual, el tabasqueño está preparado para tener candidatos independientes?

“Creo que los tabasqueños estamos preparados para seguir evolucionando y seguir creando como instituciones, las cuales nos ayuden a fortalecer la democracia; nosotros creemos que es válida, el respetable donde decidimos militar en organizaciones políticas; y es respetable quienes están en el ámbito independiente, las cuales respetamos a todos, donde es una figura de Nueva creación y habrá que ver cómo le funciona del comportamiento de quienes desean transitar por esta vía que es la figura, se consoliden o que caigan en el desgaste”.

E indicó Pedro Jiménez está preparado para ser candidato, tiene las competencias necesarias para ser gobernador, “Pedro Jiménez tiene experiencia política, experiencia administrativa, legislativa; he trabajado una administración municipal estatal y federal; soy un hombre que sabe diseñar y disfrutar su trabajo, el dar resultados, por ello soy un hombre que sabe evaluarse y creo que tengo las competencias perfectas con lo que se tiene el perfil de idoneidad que requiere Tabasco”.