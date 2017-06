Inversiones con apego a la ley: Arturo Núñez

Con apego a la ley, bienvenida toda inversión y empleo que se cree en Tabasco, estableció el gobernador Arturo Núñez Jiménez al rechazar que exista algún conflicto de interés en torno al esquema de asociación pública privada para el aprovechamiento de la infraestructura de la Plaza de Toros.

Esta iniciativa, que ya fue aprobada en comisiones en el Congreso local, es impulsada por un grupo de empresarios tabasqueños conforme a la Ley de Asociaciones Pública Privadas, y dejó claro que no es un proyecto del gobierno estatal.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

Al descartar cambios en su gabinete y que Agustín Silva esta firme en la SCT, el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez negó tajantemente que la APP de la Plaza de Toros se tenga un conflicto de intereses, donde retó a aquellos que lo denuncian a comprobarlo, además de señalar que “cuando se acercan periodos electorales, salen a criticar todo por intereses políticos”.

En entrevista con los medios, el jefe del ejecutivo, dejó en claro que el tema de la APP de la Plaza de Toros, “ni es del gobierno ni se tienen intereses, eso se debe quedar bien claro”.

Y agregó que “quién afirme tal cosa, lo reto a que lo demuestre para quien lo afirme; lo que pasa es que hay algunos partidos que quieren politizar todo para las elecciones, y les vale la oportunidad de crear empleos, en donde algunos empresarios de la siguen jugando por Tabasco, y no obstante problemas que tenemos, de falta de crecimiento económico, inseguridad pública, que está reconocido, ellos quisieras que se siga perpetuando”.

Además agregó que “apenas surge la oportunidad de hacer algo positivo por Tabasco, de crear empresa, de crear empleos, de regenerar una zona urbana que está abandonada que es la zona de la Plaza de Toros de aprovechar la medida una estructura que no se utiliza de inmediato, le buscan infamias, acusaciones, conflicto de intereses, porque no quieren el progreso de Tabasco, creen que dañando al gobierno de Tabasco van a afectar al gobierno Tabasco, y a quienes están afectando es a Tabasco”.

“Entonces creo con apego a la ley bienvenida todo el empleo que se cree, nunca a la mala como Uber; donde no queremos crear empleo así; pero ya vieron el viernes pasado que podemos tener un servicio de aplicación a distancia, cumpliendo con ordenamiento”.

Se le cuestionó que los empresarios dicen que no se le han presentado, donde Arturo Núñez les contestó:

“No es un proyecto del gobierno de Tabasco, es un proyecto de empresarios, quienes conforme a la ley de asociaciones públicas privadas lo sometieron a la consideración del Estado, pero se puede invitar a los empresarios, de que los inviten, que tenga la iniciativa de invitarlos, obviamente no hay ningún inconveniente, pero no es un proyecto del gobierno del Estado”.

¿Habrá cambios en su gabinete y en la SCT?

“No, en lo absoluto; no está previsto ningún cambio en mi gabinete por ningún momento; y específicamente, Agustín Silva está firme en su cargo”.

Sobre el tema de la ley anticorrupción, el mandatario esto detalló:

“Lo que se aprueba hoy es la reforma constitucional, que es la base a nivel estatal de la parte que le corresponde al estado en el Sistema Nacional; después de esto, hay 10 ordenamientos jurídicos que tenemos qué someter a la consideración del Congreso; tres nuevas leyes y siete reformas a leyes existentes”.

“Y en base a ello, planteé que fuera el Fiscal del Estado quien nombre al fiscal anticorrupción”.

“Hay cosas que no pretenden una camisa de fuerza, de que tiene que ser igualito para las 32 entidades, porque existen diferencias de diversas naturalezas”.

Arturo Núñez dijo que “hay que crear un comité anticorrupción de 5 integrantes; hay que tener un comité de participación ciudadana que ayude a definir a los miembros del comité anticorrupción”.