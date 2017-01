Insensible y necio. Peña Nieto debe dar marcha atrás al gasolinazo: Jesús Zambrano

El presidente Enrique Peña Nieto no debe seguir jugando con el descontento social y tiene que anular los incrementos a los precios de los combustibles, dijo el vicecoordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano. “El país no está para que se atice más al descontento de la población”, enfatizó. “Peña Nieto no puede mantenerse en esa actitud insensible y necia. Tiene que aprender a escuchar la demanda social.

El Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva sugirió al Presidente Enrique Peña Nieto, no seguir jugando con el descontento social y anule de una vez, los incrementos a los precios de los combustibles. Además, lo convocó a decretar un aumento salarial de emergencia dados los avisos que él y el sector privado han hecho en el sentido de que el “gasolinazo” no será el único sino que habrá más “retos” para el país.

Zambrano Grijalva resaltó que el incremento salarial tendría que superar –incluso- los 90 pesos que proponía la Confederación Patronal de la República Mexicana dado que las condiciones del país se sitúan en un contexto distinto al que se tenía cuando se hicieron las proyecciones iniciales. De hecho, el Secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida ha reconocido públicamente lo que el PRD ya había advertido: Que el “gasolinazo” prácticamente anuló el nuevo incremento sin que siquiera hayamos llegado a la primera quincena de su puesta en marcha.

Según Navarrete, el alza en la gasolina “golpeará” en alrededor de 3 por ciento -en términos reales- el poder adquisitivo del salario de los trabajadores lo cual es prácticamente el mismo porcentaje que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Conasami, avaló para todo este año y que fue el 3.9 por ciento. Aunque a decir del funcionario, la discusión de un nuevo “apoyo” sería después del primer trimestre del año lo cual –afirmó Zambrano Grijalva- no puede ser aceptable.

“Si ya los empresarios están de acuerdo y el Secretario del Trabajo ha reconocido finalmente lo que hemos venido planteando desde el año pasado ¿qué esperamos entonces? El Gobierno Federal debe echar abajo el gasolinazo y conjuntamente, decretar un aumento salarial de emergencia para hacer frente a la alza de productos básicos como la tortilla, el pan y el huevo que ya comenzaron a sufrir ajustes sin que la autoridad pueda tomar control”, destacó.