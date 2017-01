Insensible gobierno federal

El dirigente de Morena, deseo lo mejor a los militantes, aunque reconoció que no va ser fácil por la difícil situación económica que se vive y la insensibilidad del gobierno federal

Bertha Herrera

Rumbo Nuevo

“Si queremos que a Tabasco y que a Nacajuca, le vaya bien, tenemos que apelar al paisanaje para que un tabasqueño sea el próximo Presidente de la República”, manifestó el dirigente estatal de morena, Adán Augusto López Hernández, durante un encuentro con militantes, simpatizantes y miembros de la sociedad civil del municipio de Nacajuca, donde precisamente Andrés Manuel López Obrador, es recordado por su gestión realizada hace más de 30 años como Delegado del Instituto Nacional Indigenista en beneficio de los pueblos chontales.

Añadió que como Tabasco nunca ha tenido la oportunidad de tener a un tabasqueño en la Presidencia del País, es el momento del sureste y de López Obrador.

Adán Augusto López, subrayó que el Estado, merece un gobierno estatal preocupado porque “haya tarifas eléctricas justas, que no permita que se siga inundado la zona indígena todo el año, sacrificando a esta zona a costa de salvar al municipio de Centro, que trabaje para que se rescaten los cultivos y tenga un valor agregado para que los hombres del campo tengan un mejor ingreso en beneficio de sus familias”.

Así mismo agregó que tiene que haber un cambio en este país para que los jóvenes tengan la oportunidad de acceder a estudiar una carrera universitaria y al finalizar se les habrán los espacios para encontrar un trabajo digno, pues el deseo de los padres es que sus hijos sean profesionistas y ayuden al ingreso de la familia.

“Morena no tiene nada que ver con el PRD, es un partido nuevo y distinto, el PRD torció el camino”, aclaró.

Refirió que a la lucha social de Morena se han sumado, personajes como el Dr. Adán Magaña Gómez, ex presidente municipal de Nacajuca, quien “anda entre la gente con la frente en alto, que nadie lo puede acusar de haber incurrido en actos de corrupción”.

Los mejores deseos

Adán Augusto López Hernández, deseo lo mejor a todos los militantes, aunque admitió que no va ser fácil porque “enfrentamos momentos difíciles en lo social y en lo político, sobre todo en lo económico”.

Resaltó que la esperanza cada día está más cerca y por eso pidió a los tabasqueños que ayuden a “morena y a López Obrador, invitemos a los amigos, a los familiares, a los vecinos, a los parientes; para que Tabasco le vaya mejor tiene que ser con un tabasqueño en la Presidencia de la República y ese tabasqueño se llama Andrés Manuel López Obrador”.

El presidente estatal de morena, asistió a este encuentro a invitación de la Secretaria de la Producción y del Trabajo del Comité Ejecutivo Estatal, Janicie Contreras García, quien organizó una reunión con militantes, simpatizantes y sociedad civil del municipio de Nacajuca, al que denominaron: “El año de la Esperanza Nacional 2017”.