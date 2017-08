Inseguridad. No es percepción, es una realidad

El secretario de Seguridad Pública en el Estado, Jorge Aguirre Carbajal, reconoció que en Tabasco sí hay inseguridad, también que para el gobierno de Arturo Núñez Jiménez ha sido su preocupación y ha estado muy atento a rubro. No es una percepción, dice, es una realidad que vive Tabasco y todo México. En cinco años ocho meses del gobierno ha sido una de las principales prioridades del actual gobierno. Y en lo que resta de esta administración, que es poco más de un año cuatro meses, se seguirá trabajando para lograr restablecer la paz en el Estado. El funcionario pidió a la ciudadanía tener confianza en los cuerpos policiacos y aclaró que en el estado no existen grupos de autodefensas.

El Secretario de Seguridad Pública en el Estado, Jorge Aguirre Carbajal, reconoció que, en Tabasco, si hay inseguridad, pero también el gobierno de Arturo Núñez Jiménez, ha sido su preocupación y ha estado muy atento a rubro. No es una percepción dice, es una realidad que vive Tabasco y todo México.

En cinco años ocho meses del gobierno ha sido una de las principales prioridades del actual gobierno. Y en lo que resta de esta administración, que son poco más de un año cuatro meses, se seguirá trabajando para lograr restablecer la paz en el Estado.

El funcionario pidió a la ciudadanía tener confianza en los cuerpos policiacos y aclaró que en el estado no existen grupos de autodefensas.

En entrevista para Diario Rumbo Nuevo, el funcionario reconoció que la inseguridad es un problema a nivel nacional, México tiene una criminalidad diferente a otros países; estamos en un nivel de incidencia muy alta.

En cinco años ocho meses de lo que va de la presente administración, la Secretaria de Seguridad pública, te han dado resultados contundentes, combatiendo la criminalidad de alto impacto que es la que está generando violencia regional.

Se han capturado bandas de secuestradores y aproximadamente 500 personas están sentenciadas y procesadas por ese delito; más de 200 personas procesadas y sentencia por robo de vehículos, muchas veces en la criminalidad no baja de un día para otro, la criminalidad es un trabajo donde tiene que también estar involucrada la sociedad.

Precisó que para que bajé la inseguridad en un estado, se requiere generación de empleos, educación, salud y seguridad pública; son estos cuatro factores que son necesarios para que la incidencia delictiva baje.

“No nos echamos la culpa, es una parte responsable y que está trabajando y salir adelante que es lo más importante de la ciudadanía; obviamente hacer un equipo, no estar trabajando aisladamente; hay muchos intereses, no me cabe duda, pero para la seguridad no debe existir ningún interés porque es en beneficio de Tabasco, de la sociedad”.

A un año cuatro meses que culmine este gobierno y ser el cuarto Secretario de Seguridad Pública Aguirre Carbajal, dijo, “hoy en día, estoy haciendo un trabajo correcto, un trabajo limpio; lo primero que hice fue abrí las puertas de la dependencia, no puede estar cerradas; el secretario no puede estar en una sola oficina, debe saber escuchar, atender al policía y si no lo hago yo y pongo el ejemplo, ellos tampoco lo van a hacer con los ciudadanos”.

Dijo mantener una excelente comunicación con los policías y en conjunto buscamos determinar hacia dónde vamos. “Mi misión de aquí a un año cuatro meses que culmina este gobierno, mantendré un acercamiento; falta mucho por hacer, más elementos operativos, tener astucia, que los ciudadanos los vean y se sienta orgullosos con ellos”.

“Queremos un México diferente, y creo que con trabajo en equipo, con todos los actores políticos y no políticos, medios de comunicación, empresarios; tenemos una responsabilidad dentro de la seguridad y qué es lo que estamos haciendo nosotros”.

Cuestionado sobre la inseguridad que se vive en Tabasco, ¿es una percepción o una realidad? A lo que el funcionario de manera honesta dijo “Si hay inseguridad, es una realidad; si yo lo veo de esa manera”. ¿Qué es lo que nos está pasando? Se cuestiona a si mismo y dice, “es lo que yo tengo que trabajar dentro la secretaría para efectos de que la operatividad funcione, porque también tenemos elementos sin sueños, esperanzas y cómo trabajar se ve reflejado hacia la sociedad.

“La incidencia delictiva es una realidad y lo que estamos viendo en Tabasco es una realidad”, dice Pero recalca, que el gobierno del estado con el mandatario Arturo Núñez Jiménez, ha estado muy atento en este rubro, encabeza todos los lunes las reuniones de seguridad, donde se llevan a cabo todas estas estrategias para poder combatir los índices delictivos.

Y hoy los ciudadanos están viendo los resultados, se han instruidos varios programas, proyectos, son muchos factores; es importante dentro de una corporación la depuración, pero también debe tener una seguridad, debemos de generar acciones importantes para que los elementos policíacos tengas sueños, posibilidades para escucharlos; he atendido bastantes policías en la secretaría de salud pública, en la sala de juntas, me han dicho es la primera vez que entro con secretario, que me hablan para atender estos asuntos”.

Ellos piden mejores salarios. Mejores condiciones dentro de la secretaría, armamento. En fin, lo que se requiere para prestar un servicio en mejores condiciones.

El empréstito vendrá a beneficiar este crecimiento en la corporación, aunque aclaró, los recursos serán divididos, entre la secretaría de seguridad pública, otra para la Fiscalía General de Tabasco, otra para la prevención del delito. Todos necesitamos más recursos para dar mayor seguridad, afirma.

“Estoy completamente seguro que se ha generado sinergias, resultados diferentes que la ciudadanía, que la Secretaría de Seguridad Pública estamos trabajando para ellos, para la sociedad, para tener un acercamiento en municipios; no podemos trabajar aislados, de forma diferente; la seguridad pública es responsabilidad de todos; todos tenemos una parte responsable”.

Seguimos, agregó, haciendo, acciones en beneficio de la sociedad, que tengan confianza en los policías, que se sientan orgullosos de la policía. Hay más policías buenos que los malos; los malos elementos se tienen que ir, no tienen que estar en las instituciones de gobierno porque perjudican al ciudadano y aumenta la incidencia delictiva”.

En cifras

Comentó en el mes de enero de este año, “se realizaron 85 detenciones, todos ellos en flagrancia delictiva, puestas a disposición tanto del ministerio público del fuero común como del fuero federal; en el mes de febrero, fueron 149 y en el mes de marzo 181 detenciones, donde no podemos bajar las detenciones, donde hemos platicado y establecido estrategias, ya que la detenciones que se realizan en el primer trimestre de este año fueron 407, puestas a disposición del ministerio público federal y del fuero común; en el segundo trimestre, fueron 514 detenciones puestas a disposición en flagrancia; en el tercer trimestre llevamos 224.

Nuestro objetivo es aumentar las mismas, ya que la incidencia va aumentando, la detenciones no pueden bajar; tenemos que seguir aseguran en flagrancia delictiva, seguir dando la prevención social que requiere el estado, la sociedad de Tabasco, entonces esa es la forma de trabajar, de estar midiéndonos, porque no podemos sino tenemos un Punto de partida, y todo queda la deriva, no tenemos que estar midiendo y estar reforzando para efectos de tener más detenciones”.

“Quiero comentarte que estos últimos tres días han sido detenidas dos bandas delincuenciales dedicadas al robo de tiendas de conveniencia y farmacias; creo que vamos por buen camino, estoy convencido, seguro que la incidencia delictiva bajará, por la forma de trabajar de la Secretaría de Seguridad Pública va a dar resultado. Sí, pero no solamente de nosotros, es también la Fiscalía General de Tabasco, también es el poder los puestos, de los ciudadanos, los empresarios, medios de comunicación, todos en conjunto podemos dar resultados”.

“Bueno, la última estadística para nosotros que estamos midiendo con el mes anterior, bajo el robo en Tabasco en todas sus modalidades, y vemos una comparativa, la incidencia delictiva en el 2017 va en aumento, y medimos la incidencia delictiva porque es una forma de trabajar; tampoco no negamos a los resultados que se han dado; se detuvo una banda delincuencial que estaba operando en Tabasco que es el cártel Jalisco Nueva Generación; ahí se detuvo a 12 de esta banda, que sí no nosotros lo hubiéramos desarticulado, la tranquilidad y la paz de Tabasco no sería la misma; aseguramos también a un generador de delincuencia de nivel regional de Campeche Tabasco y Chiapas, que también sino la hubiéramos asegurado, incrementaría estos delitos; hemos también tenido a bandas de secuestro, de robos a casa habitación, robo con violencia a tiendas; vamos por buen camino y definitivamente, estamos haciendo cosas diferentes”.

“En la Secretaría de Seguridad Pública se han realizado varios cambios, igual no cabe duda, que vamos a seguir caminando con cambios para mejorar la operatividad y detenciones; estoy impresionado en estos últimos días, porque se han asegurado varias personas; y el delito que más afecta Tabasco es el robo en sus varias modalidades, es lo que estamos combatiendo”

No hay autodefensas en Tabasco

Sobre el tema de las autodefensas, existen o no, cual es la situación que se está dando en el Estado, Aguirre Carbajal, fue enfático. No hay autodefensas en el estado. Se investigó con grupos de inteligencia, con recorridos, vigilancia en donde presuntamente había brotes y fue totalmente falso.

“Cuando se da esta noticia de esta naturaleza, lo que hacemos en la secretaría de seguridad pública, primeramente es enviar elementos de inteligencia que realmente vayan al lugar, y saquen toda la información que es importante para nosotros, para establecer la estrategia a seguir y primeramente, un ejemplo en Tamulté de las sábanas, en donde se decía que se estaban organizando, qué iban a echar a la delincuencia, que iban a crear las autodefensas. Se hizo lo propio, los elementos de inteligencia sacaron información, estudios a la Secretaría de Seguridad Pública, se habló con todos los delegados, y el resultado es que lo han visto ellos mismos, no hay nada”.

“Ahí se puso una caseta de vigilancia que tenía más de 20 años y sin funciones; ya tenemos varios elementos que están trabajando ahí, que van de la mano con los propios ciudadanos en contra de la incidencia”.

En lo particular, afirmó, he entrado tres veces a esa Villa y quiero comentarte que “son gente preparada, son gente profesionistas, médicos, abogados, psicólogos, ingenieros, administradores, es gente preparada; hemos tenido reuniones, la última es algo impresionante, no hubo ninguna petición extra, por lo cual, estamos trabajando bien, y no queremos bajar la guardia, hay que seguir, continuar, por lo cual, se descartó las autodefensas”.

Los autodefensas consideró que nacen para crear grupos delictivos, para seguir la criminalidad; las autodefensas debieran ser un grupo de ciudadanos que se organizan para combatir la inseguridad. Pero la experiencia del Estado de Guerrero, Michoacán, es que son grupos para seguir operando en la criminalidad. Entonces, eso es delincuencia organizada, por lo cual aquí, no tenemos ese tipo de ciudadanos; nos metimos directamente al poblado C 27, de Cárdenas, donde se decía que también había autodefensas con armas largas; estamos trabajando con ellos en operatividad; se tiene un proyecto de seguridad, en donde veo es que los ciudadanos han estado muy al lado de la seguridad y que necesitan igual que el gobierno, que los vea y eso lo que estamos haciendo”.

“No hay otra fórmula, y esta es la mejor que es trabajar con el ciudadano, porque si de este lado tengo cientos de ojos, ellos tienen miles de ojos que nos pueden dar toda la información, quién o quiénes son las personas que están cometiendo ilícitos”.

De igual manera ejemplificó el tema de Villa Vicente Guerrero, Centla que se manejó esa situación; creamos un proyecto seguridad y próximamente se dará el banderazo con todas las autoridades municipales, estatales y federales, donde crearán grupos, pero con todo los que deben estar involucrados en la seguridad; fue algo muy novedoso, porque estaban muy resistentes, pero al final les comenté y dijo que no podemos trabajar por separado, es un trabajo en conjunto, entonces vamos a dar el banderazo y creo que se van a reunir aproximadamente un mil 500 personas que son pobladores de Villa Vicente Guerrero y con una caseta de seguridad pública, para que se continúe con la seguridad y aumentar unidades para darle seguridad a estas poblaciones, eso es lo que estamos haciendo”.

En tanto de acuerdo a lo que han difundido algunos medios de comunicación de la zona chol de Macuspana, que supuestamente hay autodefensas, salen con rifles; quiero comentarte que hace unos 20 años vivía con mi papá en Baja California en donde en los ranchos, esas escopeta las utilizábamos para ir a cazar cualquier tipo de liebres, venado y era para la comida; entonces lo que está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública en Macuspana en la zona chol, es que estamos investigando, además igual estamos haciendo un acercamiento con ellos: no me cabe duda de que los resultados van a ser también diferentes aquí, no podemos permitir las autodefensas y ellos tienen otros objetivos diferentes, no es contra de la inseguridad, sino seguir operando para la que la delincuencia siga operando en actividades ilícitas; no tiene temor de sus familias y eso ir a lugar del hecho donde supuestamente se está diciendo que de autodefensas. Entonces, estos hechos que nos dan indicador que en Tabasco no hay autodefensas hasta el día de hoy”.

La Primera Gran Carrera del Policía

Finalmente, invitó para el próximo domingo diez de septiembre se realizará la “Primera Gran Carrera del Policía”, donde la cuota de inscripción a la justa deportiva será con la aportación de 2 kilos de alimentos no perecederos, ya que lo recaudado se donará a la Congregación “Casa Hogar de las Madres de Teresa de Calcuta”.

Con ello, se busca reforzar los lazos familiares de los efectivos de la SSP, toda vez que al final de la carrera habrá tiempo para una convivencia con sus hijos y parejas en la sede de la Academia de Policía. Por ello invitó a todas las dependencias y empresas particulares a participar.

“A todos los ciudadanos, a todos los empresarios, los medios de comunicación a todas las instituciones de gobierno y asociaciones civiles que nos apoyen. Esta es la primera gran carrera que se hace en Tabasco para el policía para que tenga un sentido de pertenencia y para que pueda trabajar en equipo estamos haciendo cosas diferentes y en pocos días les vamos a estar dando conocimiento demás programas para efectos de que el policía tenga un sentido de pertenencia, el policía salió de la sociedad y hay que juntarnos todo por la seguridad”.