Inseguridad ha bajado entre dos y tres por ciento en la entidad, afirma Jorge Aguirre Carvajal, titular de Seguridad Pública

“Las corporaciones policiacas deben hacer constantes replanteamientos de sus estrategias en el combate a la delincuencia, pues los delincuentes también la cambian”, señaló el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Jorge Aguirre Carvajal, al añadir que “lo que sí es real, es que tenemos una incidencia delictiva, en los últimos tres meses, que va a la baja en un dos o tres por ciento. Muy bajo, y hay mucho por hacer. Hay que replantear las estrategias”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En una entrevista en una estación de radio, al funcionario negó que la gendarmería se vaya del municipio de Centro y que se trabaje para satisfacer a los tabasqueños.

Reconoció que en los últimos tres meses la inseguridad sólo ha bajado en un dos o tres por ciento, en donde comentó que es necesario que las fuerzas federales se queden en la entidad hasta que se garantice la tranquilidad de la gente.

Informó que desde su llegada a la cabeza de la SSP, se han detenido entre 80 y 90 delincuentes, de los cuales el 80 por ciento están relacionados al delito de robo.

“Desde el 21 de diciembre que yo entré, hasta la fecha, se han asegurado aproximadamente entre 80 y 90 delincuentes. La mayoría, yo creo que el 80 por ciento, van enfocados al robo en sus varias modalidades”, detalló.

Sobre el tema de la gendarmería, que “hasta este momento, no tengo conocimiento de que se vayan. Bienvenido todo el apoyo que venga del gobierno federal porque en la entidad también hay delitos del orden federal”.

“Creo que se quedarán el tiempo suficiente para garantizar la tranquilidad de Tabasco. Claro que vienen como apoyo, a establecer estrategias de inteligencia. Creo que definitivamente han dado resultados”, afirmó.

Confió en que una vez que se retire la gendarmería del estado, la delincuencia no vuelva a repuntar. “Esperamos que no repunten. Se está trabajando para que no suceda, para que la incidencia delictiva baje”.