Inseguridad fuera de control

Afirma la dirigencia estatal, que no es solo criticar, sino también realizar ajustes y cambios, para que con acciones concretas se puedan presentar soluciones

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

De manera inmediata, el gobierno del Estado, la federación y los municipios deben realizar una reestructura de los planes en torno a la seguridad pública, porque los actuales no están dando las acciones positivas que se requieren, y no solamente se requiere el cambio de funcionarios para atender este problema, señaló el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) Francisco Castillo Ramírez.

Dijo que como presidente de un organismo político y además como ciudadano, lamenta la situación que prevalece en estos momentos en el estado sobre todo en el tema de la inseguridad, ya que anteriormente eran noticias y ahora se tienen hasta conocidos que han sufrido algún tipo de situación de robo en contra de su propia persona.

Es por ello que dijo, que no solamente se tiene que criticar a las autoridades tanto estatales, federales y municipales porque no se ha dado resultados positivos en torno a esta lucha de frente contra la delincuencia organizada, sino también buscar acciones de soluciones.

Por lo cual dijo que se requiere de una reestructuración completa dentro de los esquemas que se han planteado en torno a las acciones sobre seguridad pública, y que no solamente se requiere un cambio de mandó, ya que van tres elementos y éstos no ha dado los puntos positivos que se requiere, donde la sociedad no puede estar viviendo en zozobra sabiendo que en cualquier momento puede ser víctima de la delincuencia, y sobre todo, que es necesario que alguna autoridad, llámese como se llamé de la cara sobre esta situación.

“Hay que informe a la sociedad tabasqueña de lo que está pasando, qué es lo que se va hacer y cómo se va a enfrentar esta situación”.

Indicó el ex diputado local Francisco Castillo que se requiere de un cambio de estructura, saber qué es lo que se pretende pero sobre todo, realizar acciones concretas en favor de la sociedad y no estar pensando en otras cosas, y evidentemente con ello, con la sociedad se debe de participar concretamente en favor de terminar con este delito que nos agobia a todos en general.