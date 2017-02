Inseguridad azota Teapa

El congresista enfatizó que urge una policía municipal “que funcione”. Insta a tomar acciones inmediatas ante la crisis que se vive por la actual administración

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

Con la solidaridad del ex gobernador Manuel Andrade Díaz, el diputado Manlio Beltrán Ramos afirmó que la estrategia de seguridad pública en el municipio de Teapa es “producto de corazonadas, fantasías o impulsos caprichosos” del alcalde Jorge Armando Cano Gómez que no garantizan la seguridad y prevención del delito en la demarcación.

“Teapa necesita una policía municipal que funcione. Una policía municipal que ofrezca resultados reales. No necesita campañas publicitarias mentirosas, ni mucho menos las promesas fantásticas de equipos inteligentes que nunca tendremos, ni grupos de respuesta rápida que tampoco merecerán ese calificativo”, expuso el legislador durante la sesión ordinaria del Congreso estatal.

Tras el desahogo de los primeros puntos del orden del día sin contratiempo alguno, el vicecoordinador del PVEM abordó la tribuna para hacer un llamado a las autoridades del estado y la federación para que “presten debida atención e intervengan para que todos los teapanecos podamos recuperar nuestra paz y tranquilidad”.

Primer orador en asuntos generales, planteó que, en materia de seguridad pública, lo que necesita Teapa “es determinación para localizar y detener a los delincuentes”. La cabecera municipal, ilustró, no es una gran metrópoli. Nuestro municipio es relativamente pequeño. No parece muy difícil lograrlo, si se tiene la decisión de hacerlo y si se trabaja como se debe, manifestó.

Luego de insistir en su exhorto a las autoridades citadas, pidió a las mismas organizar “un plan y una estrategia para erradicar a la delincuencia del territorio municipal, antes de que se cometan más ilícitos y continúen ocurriendo hechos tan penosos”.

Antes de expresar su disposición para para “contribuir a limpiar a Teapa de criminales”, Beltrán Ramos dio por concluido el plazo para que el alcalde Cano Gómez cumpliera sus compromisos de campaña. “Sus políticas en esta materia ya fracasaron”, aseguró y conminó a su correligionario del PVEM a reconocer la falta “para que juntos y coordinados” se libere al municipio de la delincuencia organizada que, dijo, asalta, secuestra y asesina.

“Es momento de poner la voluntad y aplicar toda la capacidad individual e institucional para que logremos emprender las acciones y realizar las tareas que nos lleven, en conjunto, a mejorar la calidad de vida y la tranquilidad” de los habitantes de Teapa.

“Cuídese”, le dijo Andrade Díaz a su homólogo del PVEM después de manifestar su “solidaridad” con lo que había expuesto en tribuna.