Inician análisis de cuentas públicas

En una guerra de dimes y diretes, empezaron el ejercicio donde se busca fiscalizar los recursos del año pasado

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

“La pelota está en la cancha de los diputados”, intentó evadir el titular del Órgano Superior de Fiscalización del estado (OSFE), José del Carmen López Carrera ante los reporteros. De inmediato, apareció el contrataque: “También vamos a revisar las actividades” de la dependencia legislativa, anunció el diputado José Antonio De la Vega Asmitia.

Este inesperado duelo verbal registrado antes y durante el inicio protocolario de la revisión documental financiera de las cuentas públicas 2015 de los tres poderes del Estado, así como de los 17 ayuntamientos municipales y demás entes públicos autónomos, por las tres comisiones inspectoras de hacienda de la 62 Legislatura al Congreso estatal, invocó el lenguaje del futbol.

Por un lado, López Carrera como árbitro, en tanto que De la Vega Asmitia como capitán del equipo negro amarillo, y el resto de legisladores, con la excepción de los ausentes Manuel Andrade Díaz y Federico Madrazo Rojas, como equiperos de diversas escuadras o, bien, espectadores sólo de buenas intenciones del campeonato (¿de apertura o clausura?) 2016 que culminará en diciembre tras la revisión y calificación de alrededor de 2 mil millones de pesos del ejercicio fiscal del año pasado.

Convertido el Archivo General del OSF en cancha futbolera, el nazareno antes de sonar la ocarina pasadas las 13 horas, intentó congraciarse con tres de los equipos en liza: “Cada comisión tiene su plan de trabajo”, expuso ante lo que podría identificarse como las barras de reporteros.

En el interior del campo de juego, esperaban los capitanes de cinco de siete equipos oficiales y también, uno de suplentes convocados: Candelaria Pérez Jiménez representante de los colores guinda y blanco; Solange María Soler Lanz de los azules; Martín Palacios Calderón de los rojos; Guillermo Torres López de los naranjas…Juan Pablo De la Fuente Utrilla de los grises y por los negro amarillos, el popular Pepetoño.

Aunque al encuentro de inauguración llegaron coequiperos del tricolor y del conjunto verde-negro, los capitanes Pico Madrazo y El Gordo Andrade, con sus respectivas ausencias, tal vez adelantaron derrotas a esos diezmados colectivos, en los juegos eliminatorios o en la final decembrina.

Es oportuno señalar que las barras fueron quienes hicieron al árbitro romper con el protocolo. Ante esa presión, López Carrera sacó la primera tarjeta amarilla: “Los dictámenes están en la cancha de los diputados. Yo no recomiendo a ninguno”, aclaró, sin embargo, en ese condenable diálogo que ordinariamente abren los de negro con los jugadores.

Y antes de entrar al terreno de juego, explicó que en los informes de la comisión de arbitraje (OSFE) “existen algunas salvedades de obras que no fueron concluidas”. Insistió en responsabilizar a los jugadores (diputados) del resultado de la revisión aunque confirmó que los expedientes de Comalcalco, Nacajuca, Paraíso, Jalpa de Méndez, Macuspana, etcétera, “todos los que ustedes saben”, dijo, son los más complejos.

Cuando alguien le preguntó sobre las leyendas de los informes que se presentan como “reservados”, el juez sacó la segunda tarjeta amarilla: “Antes los periódicos decían que el OSFE era el culpable. Ahora, no. Es responsabilidad de los diputados, si se filtra la información”.

Marcos Rosendo Medina Filigrana, presidente de la mesa directiva (algo así como el cuarto oficial en el campo), deseó éxito tanto a los equipos como al cuerpo arbitral. En esa línea, se expresaron también los capitanes de las tres primeras escuadras que decidirán el futuro del campeonato: Alfredo Torres Zambrano, Hilda Santos Padrón y Juan Pablo De la Fuente Utrilla (presidentes de las comisiones inspectoras de Hacienda Primera, Segunda y Tercera, respectivamente).

Se espera que el juego limpio prevalezca durante el campeonato.