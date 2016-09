Inicia cumbre en Venezuela

Maduro destacó temas como la causa palestina, el “bloqueo criminal” de Estados Unidos contra Cuba, la descolonización de Puerto Rico y la lucha contra el terrorismo, entre otros

Caracas, Venezuela

Notimex

La XVII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (NOAL) fue instalada ayer en la isla Margarita por el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien recibió el martillo de mando de la presidencia pro tempore de su par iraní Hasán Ruhani.

En su discurso de instalación, Maduro destacó temas como la causa palestina, el “bloqueo criminal” de Estados Unidos contra Cuba, la descolonización de Puerto Rico y la lucha contra el terrorismo, entre otros.

Maduro destacó la historia del Movimiento de los No Alineados, creado en 1961, en medio de la Guerra Fría, y que actualmente impulsa un mundo sin potencias hegemónicas.

Dijo que durante la presidencia encabezada por Irán en los últimos cuatro años, ha comenzado a perfilarse la posibilidad del surgimiento de un mundo multipolar que busque “nuevas relaciones internacionales de poder”.

Adelantó que la cumbre aprobará un documento con puntos fundamentales de la agenda internacional que se llamará la Declaración de Margarita.

Indicó que propondrá acelerar el proceso de transformación para la democratización de Naciones Unidas (ONU).

“Se ha hablado de reforma, nosotros preferimos hablar de refundación de la ONU y esto tiene la fuerza, el liderazgo y los votos para avanzar de manera decisiva”, aseveró el mandatario venezolano.

Maduro exhortó a la plenaria a continuar la lucha por la causa palestina, que afirmó es un tema que la humanidad no ha resuelto y que ha estado presente en las declaraciones del los NOAL desde 1961.

“Las declaraciones sobre Palestina son necesarias, pero Venezuela dice que tenemos que ir al lado de Palestina. No podemos acostumbrarnos a ver la masacre del pueblo palestino como una masacre normal”, sostuvo.